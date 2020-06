TCL crede molto nelle sue capacità in un settore complicato come quello smartphone e dopo aver lanciato i modelli 10 Pro e 10L (che riceveranno almeno Android 11) sul mercato italiano, aggiunge al catalogo disponibile nel Belpaese il TCL 10 5G, primo smartphone del brand a supportare la nuova tecnologia di connessione dati.

TCL 10 5G ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il TCL 10 5G riprende nelle linee i suoi fratelli della line up di quest'anno, con il posizionamento delle fotocamere posteriori in orizzontale ed il display con selfie camera punch-hole (come 10L). Inoltre, mantiene un ottimo display Full HD+, ma stavolta è più grande di quello della variante Pro, essendo da 6.53″. Presente un modulo quad camera ed un'ottima batteria da 4500 mAh. Per quanto riguarda il SoC, troviamo l'efficiente Snapdragon 765G, mentre per le memorie vi sono 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Scheda tecnica

dimensioni di 163.65 x 76.56 x 9.05 mm per un peso di 210 grammi;

display LCD da 6.53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con rapporto 19.5:9 e screen-to-body ratio al 91%;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G;

GPU Adreno 620;

6 GB di RAM;

128 GB di storage (espandibile fino ad 1 TB);

lettore d'impronte digitali posteriore;

Quad Camera da 64 + 8 + 5 + 2 MP con apertura f/1.89-2.2-2.2.24 grandangolare, macro, zoom 10X digitale con Flash LED;

selfie camera da 16 MP con apertura f/2.2;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0;

supporto 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, NFC, Type-C;

sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria TCL UI.

TCL 10 5G arriva in Italia – Prezzo e disponibilità

TCL 10 5G arriva in Italia in tutte le catene specializzate e nei punti vendita TIM e Vodafone al prezzo di 399.90€, nelle colorazioni Chrome Blue e Mercury Gray.

