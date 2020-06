Se le smartband non fanno per voi e preferite avere a disposizione un display più ampio ed un look decisamente più in linea con quello di un normale orologio, allora questo dispositivo potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro. Si tratta infatti di uno smartwatch basilare, con cinturino in silicone morbido, un design fresco ed un'anima sportiva. L'indossabile presenta un ampio display (TFT) touch a colori, da 1.3″ e con risoluzione HD; ovviamente non manca l'impermeabilità IP67, perfetta per il nuoto.

Impermeabile, economico, con Bluetooth 5.0: ecco il nuovo smartwatch low cost in offerta su eBay

L'interfaccia proprietaria si presenta colorata ed intuitiva e permette di accedere a varie modalità sportive. Immancabile poi il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, insieme a quello del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre è possibile visualizzare distanza e calorie, così come il meteo, messaggi e chiamate. Inoltre è possibile anche scattare foto dallo smartphone utilizzando il dispositivo come pulsante. Completano il quadro una batteria da 180 mAh ed il supporto al Bluetooth 5.0.

Se siete interessati a questo smartwatch low budget votato allo sport, in basso trovate il link all'acquisto da eBay. Il dispositivo è in sconto a 18.7€, ma solo per poche ore (quindi approfittatene ora).

Articolo sponsorizzato.

