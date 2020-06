Quando l'anno scorso Smartisan tornò in grande stile con il suo Nut 3 Pro (ve ne parlammo qui), si respirava aria di nuovo, visto il design che caratterizzava il flagship della compagnia proprietaria di TikTok, Bytedance. Del suo successore Nut Pro 4 però, non se ne era parlato ancora, fino alle scorse ore, dove da un commento del Product Manager del brand, sono arrivate alcune notizie interessanti.

Smartisan Nut Pro 4 5G: il Product Manager conferma il suo arrivo, sarà con Snapdragon 865+?

Da dove arrivano queste prime indiscrezioni per lo Smartisan Nut Pro 4? Tutto nasce da Weibo, terra ormai di notizie che generano hype negli animi degli appassionati di tecnologia, dove dall'interazione tra un utente ed il Product Manager del brand Zhu Haizhou è venuto fuori che la data di presentazione del nuovo smartphone è stata già fissata, ma che non era possibile riverarla. Insomma, per i fan del brand la bomba è stata sganciata.

Secondo alcuni tiepidi rumor inoltre, il prossimo Nut Pro 4 supporterà la connessione 5G, dato che il brand punta a donare il meglio possibile dai suoi prodotti, come ha rivelato il Presidente di Bytedance – Wu Dezhou – che crede molto nell'ormai attuale tecnologia dati. E se lo Smartisan Nut Pro 3 è arrivato con il processore Snapdragon 855+, non dovrebbe sorprendere per il successore un chipset sempre di Qualcomm, che potrebbe essere sia l'865 ma anche il prossimo 865+, che si preannuncia potentissimo.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità, ma siamo sicuri che Smartisan non ci deluderà, visto il positivo precedente.

