Selpic P1: la stampante più piccola al mondo arriva su Indiegogo

La piattaforma di crowdfunding Indiegogo è un vero e proprio focolaio di idee e non mancano alcuni prodotti decisamente innovativi, seppur economici. È questo il caso di Selpic P1, la stampante portatile più piccola al mondo dalle dimensioni di una semplice penna. Insomma, la soluzione perfetta per determinate esigenze: andiamo a scoprire tutti i dettagli!

Selpic P1 è la stampante più piccola al mondo, delle dimensioni di una penna

Realizzata da Selpic Inc. – azienda leader nel settore delle soluzioni di stampa digitale – la nuova Selpic P1 è un dispositivo piccolo e maneggevole, una vera e propria penna da utilizzare come stampante portatile ad ogni evenienza. Oltre a stampare foto, testi e loghi, il dispositivo permette anche di applicare codici a barre e codici QR su qualsiasi superficie. La penna è abbastanza potente da stampare non solo su carta, ma anche su metallo, tessuti, plastica, legno, pelle ed altri materiali porosi.

Il dispositivo pesa appena 181 grammi (più o meno quanto uno smartphone) e misura 13 x 3 x 2.38 cm; a bordo è presente una batteria da 7 volt in grado di restituire fino a 3 ore di utilizzo. Selpic P1 offre una risoluzione di 600 DPI ed adotta un inchiostro a base d'acqua, con colori vividi e resistenti. Insomma si tratta di una soluzione ottima per applicare loghi, immagini, per stampare biglietti da visita e così via.

Il funzionamento, poi, è semplicissimo: basta installare l'app companion a bordo del proprio smartphone (o su PC/Mac), caricare l'immagine desiderata e premere il pulsante di stampa presente sulla penna.

La mini stampante Selpic P1 debutterà in crowfunding sulla piattaforma Indiegogo a soli 99$, circa 88€ al cambio attuale. Inoltre, effettuando l'iscrizione alla pagina dedicata – la trovate qui – potrete beneficiare di uno sconto aggiuntivo (valido per i primi 500 sostenitori). Al momento la campagna non è ancora disponibile ma siamo certi che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu