Samsung come Xiaomi: la One UI 2.5 potrebbe “ispirarsi” alla MIUI

A quanto pare il lavoro di Xiaomi potrebbe essere servito da “musa ispiratrice” per il team software di Samsung. Stanno circolando in rete degli screenshots che mostrano la presenza di annunci pubblicitari all'interno della prossima One UI 2.5. Ironia a parte, è quasi ironico che i responsabili della MIUI stiano lavorando a rimuovere la pubblicità, mentre Samsung sta iniziando a fare il contrario.

È doveroso specifiche che, al momento, la One UI 2.5 non è ancora stata rilasciata pubblicamente ed è ancora in fase di test. Il rilascio è atteso entro fine anno, probabilmente verrà introdotta assieme alla serie Samsung Galaxy Note 20. Fatto sta che queste prime immagini leaked svelerebbe un'amara novità per la prossima versione della UI proprietaria della casa coreana. Se così fosse, sarebbe la prima volta per l'inclusione di pubblicità da parte di Samsung sui propri dispositivi.

Brutte notizie per i clienti Samsung: compare la pubblicità nella One UI 2.5

Gli screenshot mostrano un annuncio addirittura sulla lock screen, ma dubitiamo che l'azienda possa di punto in bianco adottare un cambiamento così drastico. È possibile che ciò avvenga soltanto su alcune fasce specifiche di dispositivi, un po' come accade con gli smartphone che vengono venduti in alcune nazioni a bassissimo prezzo. Paghi poco, ma in cambio ti becchi la pubblicità un po' ovunque. A dire il vero è accaduto anche a Huawei, ma apparentemente si trattò di un problema/test mai più ripresentatosi (per fortuna, aggiungo io).

L'interfaccia mostrataci nello screenshot evidenzierebbe una durata dell'annuncio di 15 secondi, al termine dei quali si potrebbe effettuare lo sblocco del dispositivo. Ripetiamo: ci sembra un qualcosa di esagerato e, se pure fosse veritiero, è altamente improbabile che venga adottato su tutti i modelli e in tutte le nazioni. Meno inverosimile è che Samsung decida di inserire gli annunci nelle app di sistema, così come avviene su alcune ROM di Xiaomi.

Sull'argomento si è già esposta in passato Samsung. Ecco quanto affermato ad ottobre 2019 da un rappresentante della società:

“Ricordo il vostro feedback sulla scomodità delle pubblicità. Vi preghiamo di comprendere che i banner pubblicitari vengono applicati al fine di fornire migliori servizi tematici agli utenti attraverso lo sviluppo di nuove funzioni ed un funzionamento stabile del servizio attraverso le entrate pubblicitarie. Cercheremo sempre di fornire un servizio più soddisfacente.“

Fatto sta che, nell'attesa che arrivi la One UI 2.5, c'è chi già si lamenta della presenza di pubblicità nelle app di sistema.

Apps with ads: Phone, Music, Weather, Galaxy Apps, Bixby, Samsung Health, Samsung Pay, and probably more I'm missing. How many ads should there be in any app on a $1980 phone? 0. There should be 0 ads in any stock apps. Fucking Samsung, man. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 8, 2020

