Il refresh rate dei display per smartphone è uno degli aspetti più valutati degli ultimi tempi ed i produttori (sia di pannelli che di smartphone) hanno investito molto su questo fattore. Samsung è tra i protagonisti di questa nuova sfida e lancia un interessante spunto di riflessione, parlando del refresh rate tra display OLED ed LCD, che potrebbe interessare brand cinesi come Xiaomi e Huawei.

Samsung, i display OLED a 90 Hz sono performanti come gli LCD a 120 Hz: Xiaomi, Huawei e altri cinesi potrebbero puntare a queste soluzioni

Il produttore sudcoreano, in un recente post su Weibo, ha dichiarato che i suoi pannelli OLED con refresh rate a 90 Hz sono così ben ottimizzati da poter raggiungere una frequenza di refresh buona come quella dei pannelli LCD a 120 Hz. I risultati ottenuti infatti sul portale di certificazione SGS confermano queste affermazioni, dato che l'image drag delle due soluzioni hanno riportato un risultato di 0.9 mm per l'OLED a 90 Hz e 0.7 mm per l'LCD da 120 Hz. In più, la velocità di risposta dinamica dell'immagine è rispettivamente da 14 ms ed 11 ms.

Risultati molto interessanti, se consideriamo che il trascinamento dell'immagine dell'OLED ha un rapporto di 1/5 rispetto al LCD sempre da 90 Hz, in modo similare proprio al pannello con 120 Hz. Ma diventano ancora più interessanti se, come leggiamo, il drag dell'immagine è ridotto di 1/3 rispetto al LCD con refresh rate superiore. Ovviamente, questo è anche dovuto all'assenza di cristalli liquidi nella tecnologia dei pannelli OLED, che possono quindi avere una risposta molto più rapida attraverso una mobilità di elettroni più elevata, donando una sensazione di movimento più naturale.

Questa notizia arrivata da Samsung potrebbe essere un assist per i produttori cinesi come Xiaomi (che ha iniziato però ad investire su Zhiyun) e Huawei (che punta a fare un ragionamento simile sul Mate 40), aziende che mirano ad ottenere sempre il meglio da tecnologie più stabili sui propri flagship, lasciando la sperimentazione su prodotti meno costosi, veri e propri test per le compagnie.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu