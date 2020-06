Come anticipato la scorsa settimana, a partire da oggi – 15 giugno 2020 – cominciano i saldi estivi per notebook CHUWI su AliExpress, con AeroBook Pro, HeroBook Pro, Hi 10X e tanti altri modelli disponibile in offerta. Siete pronti a tuffarvi a capofitto negli sconti del produttore cinese? Allora bando alle ciance, ecco tutti i dettagli in merito all'iniziativa promozionale!

Su AliExpress partono i saldi estivi sui notebook di CHUWI con HeroBook Pro, Hi 10X, LapBook Pro e non solo

Per prima cosa vi segnaliamo la pagina principale dell'evento (la trovate qui), con sconti sui terminali del brand cinese, fino a oltre il 30%. All'interno del portale troverete tutta una serie di prodotti tra notebook e tablet: approfittatene e date un'occhiata, perché l'iniziativa terminerà a breve, il 21 giugno 2020. I nuovi modelli AeroBook Pro 13.3 e AeroBook Plus sono entrambi disponibili a prezzo scontato: utilizzando il codice presente sotto al prezzo – cliccando su Ottieni Coupon – i due dispositivi scenderanno a 409€ e 500€.

1 di 3

Ovviamente i saldi estivi sui notebook CHUWI coinvolgono anche tanti altri modelli presenti su AliExpress. Tra questi abbiamo HeroBook Pro – qui – disponibile con vari coupon applicabili direttamente nella pagina del prodotto. Per chi invece punta ad un tablet con Windows 10 il modello Hi 10X è la soluzione perfetta: abbiamo un pannello da 10.1″, il processore Intel N4100, 6 GB di RAM e 128 GB di storage a 185€.

Per concludere la nostra panoramica abbiamo il LapBook Pro disponibile a 290€. Prima di lasciarvi, ricordiamo che – tramite il tasto Ottieni Coupon – sarà possibile applicare un solo codice promozionale. Tuttavia, per un ulteriore risparmio vi consigliamo di aggiungere anche il codice sconto GET10, il quale vi permetterà di risparmiare altri 10 dollari sull'acquisto del vostro nuovo notebook.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu