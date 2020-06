ROG Phone 3 certificato dal TENAA: svelata la scheda tecnica

Continuano ad essere pubblicate le varie certificazioni su ASUS ROG Phone 3. Lo smartphone da gaming del 2020 si avvicina, come dimostra anche la certificazione TENAA appena spuntata in rete. Come sempre, è una delle certificazioni più rilevanti, integrando dettagli sulla scheda tecnica introvabili altrove. C'è da dire che, trattandosi di uno smartphone da gaming, il “succo” lo troveremo nel software e nelle features aggiuntive. Ma scopriamo comunque quali specifiche caratterizzeranno il dispositivo.

LEGGI ANCHE:

Seri problemi per Asus ZenFone Max Pro M2: unità in bootloop da mesi

Il prossimo ROG Phone 3 finisce sul TENAA: ecco le specifiche tecniche

Con nome in codice I003DD, la certificazione TENAA di ASUS ROG Phone 3 non è quella completa in cui abbiamo tutti quanti i dati utili, ma rivela comunque dettagli interessanti sulla scheda tecnica. Per esempio le dimensioni, pari a 171 x 78 x 9,85 mm: per avere un paragone, ROG Phone 2 misura 171 x 77,6 x 9,5 mm. Ci aspettiamo, quindi, un peso sostanzialmente invariato (o quasi), attorno ai 240 g. Il pannello rimane invariato, essendo segnata una diagonale da 6,59″. Sarà interessante capire quale refresh rate sarà adottato da ASUS: forse i 144 Hz che troviamo anche su Red Magic 5G? Leggermente deludente sembra essere la batteria, apparentemente un'unità da 5.800 mAh, inferiore ai 6.000 mAh di ROG Phone 2.

Le specifiche di ROG Phone 2 rivelate dal TENAA finiscono qua. Ma grazie alle certificazioni precedenti sappiamo che avrà uno Snapdragon 865 con almeno 12 GB di RAM e ricarica rapida a 30W.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu