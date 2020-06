ROG Phone 3 sul TENAA: scheda tecnica, immagini e video

Continuano ad essere pubblicate le varie certificazioni su ASUS ROG Phone 3. Lo smartphone da gaming del 2020 si avvicina, come dimostra anche la certificazione TENAA appena spuntata in rete. Come sempre, è una delle certificazioni più rilevanti, integrando dettagli sulla scheda tecnica introvabili altrove. C'è da dire che, trattandosi di uno smartphone da gaming, il “succo” lo troveremo nel software e nelle features aggiuntive. Ma scopriamo comunque quali specifiche caratterizzeranno il dispositivo.

Aggiornamento 19/06: spuntano anche una foto dal vivo ed un breve video hands-on del nuovo smartphone da gaming. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 16/06: adesso abbiamo la certificazione completa.

Il prossimo ROG Phone 3 finisce sul TENAA: ecco le specifiche tecniche

Con nome in codice I003DD, la certificazione TENAA di ASUS ROG Phone 3 non è quella completa in cui abbiamo tutti quanti i dati utili, ma rivela comunque dettagli interessanti sulla scheda tecnica. Per esempio le dimensioni, pari a 171 x 78 x 9,85 mm: per avere un paragone, ROG Phone 2 misura 171 x 77,6 x 9,5 mm. Ci aspettiamo, quindi, un peso sostanzialmente invariato (o quasi), attorno ai 240 g. Il pannello rimane invariato, essendo segnata una diagonale da 6,59″. Sarà interessante capire quale refresh rate sarà adottato da ASUS: forse i 144 Hz che troviamo anche su Red Magic 5G? Leggermente deludente sembra essere la batteria, apparentemente un'unità da 5.800 mAh, inferiore ai 6.000 mAh di ROG Phone 2.

Le specifiche di ROG Phone 2 rivelate dal TENAA finiscono qua. Ma grazie alle certificazioni precedenti sappiamo che avrà uno Snapdragon 865 con almeno 12 GB di RAM e ricarica rapida a 30W.

Aggiornamento

Grazie alla certificazione completa, adesso sappiamo quale sarà la scheda tecnica di ASUS ROG Phone 3, oltre a vederlo in foto.

Display AMOLED da 6,59″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19:9 con densità di 391 PPI;

(2340 x 1080 pixel) in 19:9 con densità di 391 PPI; dimensioni di 171 x 78 x 9,85 mm per 240 g;

colorazione Bright Black;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

sensore ID sotto al display;

8/12/16 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256/512 GB di storage UFS 3 non espandibile;

GB di storage UFS 3 non espandibile; tripla fotocamera da 64+13+? MP ;

; batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida 30W .

con ricarica rapida . connettività 5G SA+NSA, USB Type-C, no mini-jack;

sistema operativo Android 10 con ROG UI.

1 di 4

Le immagini evidenziano l'assenza di notch, con uno schermo “basic” che riprende quello di ROG Phone 2. Si nota anche la presenza di un nuovo sensore aggiuntivo (un teleobiettivo?), mentre rimane al suo posto la seconda porta USB Type-C laterale. Rimane anche il doppio speaker frontale.

ROG Phone 3 si mostra nella prima immagine dal vivo | Aggiornamento 18/06

Il debutto del nuovo smartphone da gaming di ASUS è fissato per la fine dell'estate (manca ancora una data precisa), ma il dispositivo ci ha già regalato una panoramica completa grazie alle immagini e alle specifiche del TENAA. A creare anche più hype ci pensa il leaker cinese Digital Chat Station, pubblicando un recap delle caratteristiche dello smartphone, accompagnato dalla prima immagine dal vivo, che vedete in alto (qui sotto invece, abbiamo un breve video hands-on).

Il ROG Phone 3 avrà una back cover molto simile al predecessore, ma stavolta con una tripla fotocamera dotata di un sensore principale da 64 MP. Frontalmente avremo un pannello OLED da 6.59″ Full HD+ (a 120 o 144 Hz) mentre a muovere il tutto troveremo una versione overclockata dello Snapdragon 865, con una frequenza massima di 3.09 GHz.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu