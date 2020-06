RelaxBanking arriva su Huawei AppGallery per tutti i dispositivi HMS

Nelle ultime settimane lo store del colosso cinese ha dato il benvenuto a tutta una serie di applicazioni dedicate ai dispositivi con a bordo i Huawei Mobile Services, come nel caso di DAZN, UBI Banca e Hype. A partire da oggi arriva una nuova aggiunta su Huawei AppGallery, con RelaxBanking Mobile, l'app di Iccrea Banca nella sua incarnazione per i dispositivi dotati di HMS (come nel caso della serie P40, di Mate 30 Pro e altri modelli del brand).

RelaxBanking debutta su Huawei AppGallery ed è già disponibile al download

Per chi si fosse perso qualche dettaglio – cosa alquanto impossibile – Huawei AppGallery è lo store proprietario dell'azienda e ad oggi contra oltre 420 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, di cui 26 milioni in Europa. Grazie all'app RelaxBanking Mobile, tutti gli utenti in possesso di uno smartphone con HMS e di un contro presso una delle filiali delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea potranno gestire in modo intuitivo e comodo i loro servizi bancari.

“L'arrivo di RelaxBanking Mobile su AppGallery è prova del nostro impegno costante per offrire ai nostri consumatori più soluzioni per la gestione delle loro finanze. Lavoriamo senza sosta per portare sempre più app bancarie all’interno della nostra piattaforma. Oggi, con l’arrivo di RelaxBanking, diamo il benvenuto al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e sottolineiamo l’impegno verso loro e tutti gli altri partner che ogni giorno ci scelgono e contribuiscono alla crescita del nostro ecosistema” ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei CBG Italia.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che le app disponibili su AppGallery sono verificate ed hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma. Insomma, Huawei sta puntando alla grande sulla sua creatura, la prima valida alternativa agli app store degli ultimi 10 anno, con oltre 60.000 applicazioni già integrate con HMS Core.

RelaxBanking Mobile Android | AppGallery | Download

