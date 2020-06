Con il caldo che avanza ci si pone sempre il problema di riuscire a mettere in fresco le bevande e, grazie all'accessorio oggi in offerta con coupon su Banggood questa non sarà più una seccatura. Il refrigeratore Smart, che può essere utilizzato in auto ed in portabilità potrà essere vostro a soli 24€ sfruttando il coupon dedicato. Curiosi del funzionamento? Vediamolo insieme.

La Cooling Cup Smart è in sconto da Banggood sfruttando questo codice

Il prodotto proposto oggi da Banggood in offerta risulta essere l'ideale per tutti coloro che sono soliti affrontare viaggi in auto nel periodo estivo. Sfruttando il refrigeratore Smart, infatti, avrete la possibilità di raffreddare (e riscaldare, all'occorrenza) ogni tipo di contenitore della grandezza di una lattina da 0.33 cl.

Per utilizzarlo non dovrete far altro che collegare il prodotto all'accendisigari dell'auto oppure ad un ingresso USB di uno smartphone oppure di un alimentatore da parete. Acquistare il prodotto, con codice sconto, sarà semplicissimo, non dovrete far altro che applicare il codice suggerito nel box in basso in fase di pagamento.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .