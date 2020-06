RedmiBook 16″ con Ryzen 7 4500U in sconto di 160€ grazie al coupon dedicato

Poche ore fa si è conclusa la live YouTube con tutte le offerte dedicate di Geekbuying ai nostri utenti. Ve la siete persa? Niente paura! Direttamente in questa pagina troverete tutti i coupon dedicati applicabili su tutto il catalogo ed alcune delle migliori offerte ancora attive. Tra le tante segnaliamo forse quella più apprezzata da tutti: Redmibook 16″ a 721€ nella variante con Ryzen R7 4700U e 16/512 GB di memorie.

Sconti Geekbuying: risparmia fino a 34€ grazie ai coupon dedicati

In occasione dell'ottavo compleanno di Geekbuying, lo store ha portato avanti alcune collaborazioni, tra cui, come anticipato, dei codici sconto dedicati proprio agli utenti di GizChina. Coupon che potranno essere applicati su tutti i prodotti del catalogo, che tuttavia risulta essere vastissimo.

I coupon generici in questione sono i seguenti:

NNN8THGIZ10 : 10 dollari di sconto per ordini superiori a 60 dollari;

: 10 dollari di sconto per ordini superiori a 60 dollari; NNN8THGIZ10 : 28 dollari di sconto per ordini superiori a 208 dollari;

: 28 dollari di sconto per ordini superiori a 208 dollari; NNN8THGIZ10: 38 dollari in sconto per ordini superiori a 308 dollari.

Come detto, questi ultimi saranno applicabili su tantissimi prodotti, in basso vi segnaliamo alcune tra le migliori offerte. Per ricevere lo sconto non dovrete far altro che applicare il codice segnalato in fase di check out.

Ricordiamo che i coupon in questione avranno degli utilizzi limitati. Qualora finissero potreste trovare offerte simili sul nostro canale GizDeals, a cui potrete accedere cliccando in basso.

