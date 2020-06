Redmi Note 9S: alcuni utenti lamentano problemi col Wi-Fi

Non molti giorni fa vi abbiamo parlato dei problemi al sensore di prossimità di Redmi Note 9S, in cui sono incorsi diversi utenti. Ma non sarebbe questo l'unico problema che affliggerebbe lo smartphone. Anche la connettività Wi-Fi sta dando non pochi grattacapi agli utenti, i quali si sono riversati sul forum Xiaomi e anche su quello XDA.

Problemi di Wi-Fi per Redmi Note 9S: anche voi li state avendo?

Prendendo quanto descritto nelle suddette segnalazioni, Redmi Note 9S avrebbe problemi nel restare collegato stabilmente alla rete Wi-Fi. Dopo aver bloccato lo schermo, la connessione si perderebbe dopo 10/15 minuti. Dopo averlo sbloccato, nella barra di stato verrebbe visualizzata l'icona di connessione ma in realtà non ci sarebbe alcun traffico in corso.

Pur essendo praticamente lo stesso telefono, in India nessun utente pare aver lamentato lo stesso problema con Redmi Note 9 Pro. Questo ci fa capire che, salvo coincidenze, dovrebbe trattarsi di un problema software, proprio come nel caso del sensore di prossimità. Xiaomi ha già dato dimostrazione di essere a conoscenza del problema e, secondo gli utenti che l'hanno contattato, avrebbe fornito qualche possibile risoluzione. L'azienda consiglia di riavviare il router Wi-Fi o, nel caso peggiore, resettare Redmi Note 9S. Purtroppo nessuna delle due opzioni sembrerebbe sortire alcun effetto positivo.

L'unico modo per risolvere sarebbe agire via software. Ed infatti l'aggiornamento di maggio alla MIUI 11.0.8.0 sembrerebbe aver risolto la cosa. Ma non per tutti, dato che alcuni continuerebbero ad avere il problema anche dopo aver aggiornato. Anche perché ulteriori indagini hanno dimostrato che ciò che avrebbe fatto Xiaomi è un escamotage, probabilmente per prendere tempo per una soluzione definitiva. Tramite il log del proprio router, alcuni utenti hanno dimostrato che con la MIUI 11.0.8.0 lo smartphone si disconnette ogni 10 minuti per poi riconnettersi dopo pochi secondi.

