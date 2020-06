Redmi Note 9 Pro: sviluppatori al lavoro per i 60 fps su PUBG

Pur non essendo un top di gamma, anche i possessori di Redmi Note 9 Pro potrebbero godere di un'esperienza gaming di fascia alta. Perlomeno all'interno di PUBG Mobile, uno dei titoli più giocati su telefono, specialmente in India laddove lo smartphone è fra i più venduti ed apprezzati. Di base il dispositivo non è in grado di tirar fuori prestazioni eccelse, ma si vocifera che le aziende possano collaborare per permettere di giocare a 60 fps. A conferma di ciò ci sono le parole di Alvin Tse, general manager della divisione indonesiana di Xiaomi.

Redmi Note 9 Pro e PUBG: i 60 fps potrebbero arrivare con il lavoro congiunto delle aziende

Da quando i giochi fps stanno spopolando anche su smartphone, in sempre più utenti sentono la necessità di giocare ad un frame rate più alto dei canonici 30 fps. Anche perché godere di un gameplay a 60 fps può fare la differenza contro i giocatori più reattivi in PUBG Mobile. Avere un top di gamma di ultima generazione, poi, significa avere molto spesso un refresh rate più elevato, a 90 Hz se non superiore.

In PUBG Mobile le impostazioni grafiche si auto-settano sulla base dell'hardware che viene letto al primo avvio dell'app. Una volta dentro i menu si possono comunque settare i vari parametri, ma nonostante questo i giocatori su Redmi Note 9 Pro non sono in grado di superare i 40 fps. Di questo si sono lamentati alcuni utenti più smanettoni, dando dimostrazioni su Twitter di come lo smartphone sia effettivamente in grado di andare stabilmente a 60 fps ad impostazioni grafiche Extreme.

This test form jagad review.https://t.co/CNQt54f1wh PUBG mobile only have ultra setting 40fps but from the test redmi note 9 pro can run stable on extreme setting 60fps pic.twitter.com/DmzIVHV7me — Kang Abdi (@AbdiDLaw) June 15, 2020

Di questo si è interessato proprio Alvin Tse, il quale ha risposto al commento di questo utente affermando di aver contattato l'azienda dietro PUBG Mobile. Le due aziende potrebbero lavorare fianco a fianco per risolvere questo aspetto e permettere anche agli utenti con Redmi Note 9 Pro di giocare a 60 fps. Vedremo se ci saranno novità in merito.

