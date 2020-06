La serie Redmi Note è tra le più vendute negli ultimi anni ed anche in Italia ha avuto un enorme successo, specie la gamma Note 9. Questa line up però, mancava della connessione 5G, rimandando tutto alla generazione successiva (o all'ultimo Redmi 10X, che però non fa parte della serie Note). Gli ultimi leak però, suggeriscono un arrivo di una versione 5G proprio del Note 9, che potrebbe avere anche un display con refresh rate molto alto.

Redmi Note 9: svelate alcune specifiche della versione 5G

As per Digital Chat Station, Xiaomi will soon launch the 5G version of Redmi Note 9 series in China with the following specs:

-Snapdragon 765G

-120hz LCD

-48MP

-5000mAh with 33Whttps://t.co/J1F5uMPF3O — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 27, 2020

Le voci sul nuovo Redmi Note 9 5G arrivano dall'affidabile Digital Chat Station, che su Weibo posta alcune specifiche circa un nuovo Redmi che arriverà in Cina con SoC Snapdragon 765G, display 120 Hz, batteria da 5000 mAh, ricarica rapida da 33W e sensore principale della fotocamera da 48 MP. A confermare che si tratti poi di uno smartphone della Serie Note 9 ci pensa un altro leaker abbastanza affidabile come Sudhanshu.

Purtroppo non ci sono notizie in merito a quando possa in realtà arrivare questa interessante versione di Redmi Note 9 con 5G (o anche una versione Pro), ma non siamo lontani dal pensare che possa arrivare per l'autunno, prima che gli succeda la gamma Note 10, che supporterà nativamente la connessione 5G, che soprattutto in Cina è ormai una tecnologia abbastanza sviluppata.

