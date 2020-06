Redmi Note 8 Pro: problemi di GPS con Android 10

Non soltanto Redmi Note 9S sta avendo problemi software, dato che lo stesso sta accadendo anche su Redmi Note 8 Pro. In entrambi i casi il problema è legato al reparto connettività, per quanto non riguarda il Wi-Fi. I possessori dello smartphone stanno riscontrando problemi di GPS in seguito all'aver installato una delle ultime ROM basate su Android 10.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12 Stabile è realtà con Xiaomi.EU sui vostri Xiaomi e Redmi | Download

L'aggiornamento ad Android 10 per Redmi Note 8 Pro sta dando qualche problema per il GPS

Secondo le segnalazioni raccolte in rete, l'intoppo è avvenuto dopo l'update MIUI 11.0.4.0 Global e la MIUI 11.0.3.0 EEA. Sono i due aggiornamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese di maggio. L'aggiornamento risolveva un problema legato allo streaming HD per Netflix, oltre a portare le patch di sicurezza di maggio 2020.Ma a quanto pare un bug è stato risolto ed un altro è stato introdotto, impedendo ai possessori di Redmi Note 8 Pro di usare correttamente il GPS.

Xiaomi è già cosciente del problema, come testimonia la risposta di uno dei moderatori del forum ufficiale. Si fa presente che il tutto verrà risolto con il prossimo aggiornamento software, ma manca una data di rilascio precisa. Anche voi state avendo problemi col GPS? Fatecelo sapere nei commenti, nel caso.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu