Redmi Note 8 Pro e MIUI 12: i moderatori Xiaomi svelano quando arriverà

Nel mentre è stato rilasciato il codice kernel per i modders, c'è chi si chiede quando arriverà la MIUI 12 su Redmi Note 8 Pro. È possibile averne un assaggio usufruendo del programma Closed Beta, ma c'è una bella differenza con una release stabile. Quello che è certo è che l'aggiornamento arriverà a tutti gli effetti, come rivela la roadmap ufficiale. “Quando?“, invece, è una domanda a cui non si può ancora dare una risposta certa al 100%, ma a darci una mano ci pensa la stessa Xiaomi.

La MIUI 12 si prepara a fare il suo debutto su Redmi Note 8 Pro

Ad oggi pochissimi dispositivi hanno ricevuto un aggiornamento stabile della MIUI 12 fuori dalla Cina. Si contano sulle dita di una mano: Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro. Trattandosi di top di gamma, hanno ovviamente una corsia preferenziale all'interno della gestione degli aggiornamento di Xiaomi e Redmi.

Al contrario, Redmi Note 8 Pro rientra in quella che viene definita la seconda fase di smartphone che riceveranno l'aggiornamento alla MIUI 12. Questo significa che, come sottolineato da un moderatore del forum Xiaomi, che l'update dovrebbe iniziare ad essere rilasciato pubblicamente a fine giugno. Come specificato dal suo post, però, l'inizio del roll-out non coincide con la sua espansione per tutti gli utenti. Più presumibilmente la MIUI 12 giungerà ai vari possessori di Redmi Note 8 Pro ad inizio luglio.

