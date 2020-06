Redmi Note 8: parte (e si ferma) il roll-out di Android 10

Contrariamente a Redmi Note 8 Pro, che ha già ricevuto l'aggiornamento ad Android 10, il minore Redmi Note 8 lo sta ancora attendendo. Lo stesso vale anche per il precedente Redmi Note 7, le cui tempistiche sono state discusse pochi giorni fa. Nel caso dell'ottava generazione, in occasione del rilascio della MIUI 12 Beta 20.6.11 è stato annunciata la partenza del roll-out. Per Redmi Note 8, infatti, non venne rilasciata la Beta proprio perché il major update era in fase di rifinitura.

L'aggiornamento con Android 10 non è ancora pronto per Redmi Note 8

Purtroppo non è andato tutto come sperato e, dopo averlo fatto partire, il team Xiaomi ha bruscamente sospeso l'aggiornamento ad Android 10 per Redmi Note 8. Purtroppo non è la prima volta che succede una cosa del genere: basti vedere i grossi problemi incorsi con Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A3.

Ieri è stato pubblicato l'annuncio dell'ultima MIUI 12 Beta 20.6.18 ed è stato specificato proprio questo accaduto. Viene confermato che riceverà Android 10, ma che per il momento l'aggiornamento è in standby. Non viene specificato quali siano i bug che hanno portato a questa interruzione, ma è sottinteso che il roll-out riprenderà a breve. Ci auguriamo che Xiaomi non agisca di fretta, rilasciando l'ennesimo aggiornamento che porta più problemi che migliorie.

