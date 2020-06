Redmi Note 7: disponibile la TWRP ufficiale | Download

Da oggi anche Redmi Note 7 fa parte della lista di modelli di casa Xiaomi e Redmi che possono usufruire ufficialmente della TWRP. I ragazzi di Team Win Recovery Project hanno aggiunto il celebre dispositivo mid-range, per tutti gli amanti del modding. Fino ad ora era necessario fare affidamento alle custom recovery create dalla community, mentre adesso il supporto ufficiale dà un contributo più concreto.

Il team TWRP rilascia la custom recovery ufficiale per Redmi Note 7

Dopo Note 2, 3, 4, 5, 6, 8 e soprattutto 7 Pro, anche Redmi Note 7 “lavender” fa ufficialmente parte del progetto ufficiale TWRP. A questo punto le procedure di modding, in primis l'installazione di ROM alternative, vengono rese più semplici. In caso foste interessati, vi ricordiamo che potete trovare l'articolo dedicato con la guida per sblocco del bootloader, installazione TWRP e Magisk. Per sostituire la TWRP alla recovery presente di default, è necessario agire tramite modalità fastboot, seguendo la procedura illustrata nella succitata guida.

Scarica la TWRP per Redmi Note 7

