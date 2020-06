Redmi Note 7 e Note 8: ecco quando arriverà Android 10

Oltre alla TWRP ufficiale, di recente Redmi Note 7 ha ricevuto il primo aggiornamento ad Android 10, per la gioia dei suoi possessori. A dire il vero, però, questa release interessa chi fa affidamento alla MIUI 11 China Stable, mentre ancora nulla per l'utenza occidentale. Senza contare che l'update all'ultima release di Google non si basa sulla MIUI 12, il cui rilascio dovrebbe avvenire contestualmente all'aggiornamento occidentale. Parallelamente, c'è chi giustamente si chiede quando arriverà Android 10 su Redmi Note 8: a rigor di logica, l'update sarebbe dovuto arrivare prima su di esso, ma così non è stato.

L'aggiornamento ad Android 10 per Redmi Note 7 e Redmi Note 8 è in dirittura d'arrivo

Facciamo quindi il punto della situazione, partendo col dire che per entrambi non c'è ancora nessun ETA (Extimated Time of Arrival). Ma abbiamo comunque diversi indizi ufficiali sulle tempistiche previste, considerato che Android 10 arriverà con la MIUI 12 Global Stable. Nel caso di Redmi Note 7, lo smartphone fa parte della seconda fase di aggiornamento, pertanto il tutto avrà luogo nel Q3 2020. Ma le tempistiche sarebbero più favorevoli del previsto: come dichiarato da un moderatore del forum Xiaomi, “Buone notizie a breve. Tutto ciò che posso dire è che manca poco“. Inutile dire che, per quanto si tratti di un moderatore, le sue parole non vanno prese per certe al 100%, dato che le tempistiche possono sempre essere soggette a cambiamenti improvvisi.

Per quanto riguarda Redmi Note 8, anch'esso rientra nella seconda fascia. La beta di Android 10 è partita nello scorso marzo, ma da allora non se n'è più saputo niente. In questo caso a parlarne è stato Alvin Tse, general manager di Xiaomi Indonesia: l'aggiornamento arriverà a luglio. Non pochi utenti se ne sono lamentati, anche perché (come già detto) Note 7 è già stato aggiornato. Stando sempre ai moderatori, “gli sviluppatori lo stanno per rilasciare“, pertanto non resta che attendere.

