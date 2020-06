Redmi Note 7 Pro si aggiorna ad Android 10 | Download

Era fine 2019 quando si iniziava a parlare di Android 10 a bordo di Redmi Note 7 Pro, ma da allora è tutto taciuto. Fino ad oggi, giorno in cui arriva ufficialmente l'aggiornamento con l'ultima release di casa Google. In questi giorni si stanno succedendo numerosi updates, come nel caso di Redmi Note 9 Pro, K20 Pro, Redmi 6 e 8A. Senza contare Redmi 7A, anch'esso portato all'ultimo firmware del robottino verde. Nel frattempo c'è anche chi si chiede quando arriverà la MIUI 12, che su Redmi Note 8 Pro sembra in dirittura d'arrivo. Ma non su Redmi Note 7 Pro, ancora ancorato (scusate il gioco di parole) alla precedente versione della UI.

L'aggiornamento MIUI 11 con Android 10 arriva su Redmi Note 7 Pro

Niente MIUI 12 per Redmi Note 7 Pro, quindi: l'aggiornamento ad Android 10 è sempre basato sulla MIUI 11. Per l'esattezza, la release è la MIUI 11.0.1.0 ed è la China Stable, prioritaria nel rilascio rispetto alla controparte Global ed EEA. Per la MIUI 12 se ne riparlerà durante il mese di luglio, periodo utile per la stragrande maggioranza dei dispositivi. A giugno la nuova UI arriverà soltanto su Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 e K20 Pro.

Detto questo, se foste fra i possessori del telefono e voleste avere Android 10, potete scaricare la ROM dal link qua sotto ed effettuare l'installazione mediante recovery. Vi segnaliamo che le novità del changelog comprendono anche le patch di maggio.

Scarica la MIUI 11.0.1.0.QFHCNXM

