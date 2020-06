Redmi K40 certificato: spuntano i primi dettagli sulle specifiche

Oltre alla certificazione dedicata al nuovo modello 9A, è spuntato anche un nuovo documento dedicato ad uno smartphone inedito del brand cinese. Il dispositivo in questione è stato avvistato tramite la certificazione dell'ente 3C e secondo i media cinesi ci sono buone probabilità che si tratti del futuro Redmi K40. Ma sarà davvero così?

Redmi K40 potrebbe aver ricevuto la certificazione 3C

Lo smartphone è stato certificato dal 3C ed è stato avvistato con la sigla M2006J10C. Ovviamente – come al solito in questi casi – la sua identità è ancora incerta: tuttavia le testate asiatiche ipotizzano che possa trattarsi di Redmi K40, viste alcune caratteristiche. Infatti la certificazione mette in evidenza il dispositivo dotato di connettività 5G e con il supporto alla ricarica rapida da 33W, tramite un caricabatteria (11V 3A) identico a quello utilizzato per il K30 Pro.

A parte questi dettagli, non vi sono prove certe che si tratti del prossimo modello della serie K. Anche la sigla non ha nulla in comune con quella del suo precedessore (qui trovate la sua certificazione 3C), quindi bisognerà attendere ulteriori novità.

Nonostante ciò, cominciano già a fioccare i primi dettagli sulla scheda tecnica. Secondo i media cinesi, il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato con a bordo il MediaTek Dimensity 1000+, in linea con alcune indiscrezioni riportate anche dal leaker Digital Chat Station. Comunque potrebbe volerci ancora del tempo prima del debutto: in fondo il precedente K30 è arrivato in patria a metà dicembre, quindi non è da escludere che bisognerà portare pazienza per il lancio di Redmi K40.

