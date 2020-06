Redmi K40 5G: nuovo leak rivela display a 144 Hz

Il periodo estivo, per ogni brand di smartphone, è sempre un rincorrersi di rumor e notizie sui nuovi modelli che usciranno in futuro. Redmi, così come Xiaomi, non è esente da questo, e le voci per il nuovo prodotto di punta K40 5G stanno iniziando a rincorrersi fin dall'inizio del mese di giugno. Ma se fino ad ora conoscevamo, tramite due certificazioni ottenute pochi giorni fa, che il prossimo prodotto Redmi/Xiaomi avrà una ricarica rapida a 33W ed il supporto al 5G, sono trapelati nelle scorse ore nuovi dettagli in un leak proprio in merito al successore del K30.

Redmi K40 5G: secondo un leak sarà lui il prossimo con Dimensity 1000+ e display 144 Hz

Questi nuovi rumor arrivano dal leaker di Twitter Techyvillage, che sembra confermare che sul prossimo Redmi K40 5G saranno presenti, oltre alla già citata ricarica rapida da 33W e la connessione 5G rivelati dalla certificazione 3C, il SoC MediaTek Dimensity 1000+ ed un display da 144 Hz (di cui ne parlammo già qualche giorno fa, tramite altri leak), ma non è tutto.

Infatti, sempre dall'immagine postata, ci sarebbero indicazioni anche sul modulo fotografico che monterà il prossimo K40, che dovrebbe essere quello utilizzato già su Redmi K30, cioè il sensore Sony IMX 686 da 64 MP, che si è comunque rivelato un ottimo modulo.

Queste indiscrezioni sul nuovo Redmi, in ogni caso, sono da prendere mai come prima d'ora con le pinze, anche perché nella foto che vi mostriamo sopra, noterete la presenza proprio del K30 5G, quindi potrebbe essere anche altamente improbabile, ad esempio, che monti lo stesso sensore del modello precedente. Come sempre bisognerà attendere altre notizie in merito all'arrivo del prossimo K40 5G, che si preannuncia comunque già molto interessante.

