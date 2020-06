La line up Redmi K30 quest'anno ha convinto tanti utenti grazie al super rapporto qualità/prezzo. Tra questi, uno dei più interessanti è sicuramente Redmi K30i, che è arrivato in Cina lo scorso mese con tecnologia 5G e display con refresh rate a 120 Hz ad un prezzo davvero conveniente. Molto presto però, arriverà una versione con tagli di memoria più capienti ma ad un prezzo ancora più basso.

Redmi K30i: la nuova versione da 8GB RAM avrà un costo più basso

Cosa cambia quindi rispetto al K30i annunciato in maggio? Sostanzialmente, il taglio di memoria, che però a volte fa tutta la differenza. Infatti, il nuovo modello sarà equipaggiato sotto scocca da 8 GB di RAM (rispetto ai 6 GB precedenti) e lo storage da 128 GB (come il primo) e 256 GB (taglio inedito). Purtroppo restano non espandibili, ma così tanta memoria dovrebbe bastare a molti. Per il resto, le caratteristiche restano esattamente le stesse del Redmi K30i originario. L'azienda annuncia tra l'altro la predisposizione all'aggiornamento alla MIUI 12 dopo poco tempo dall'uscita, rendendolo ancora più interessante.

Il prezzo di questo nuovo K30i sarà più alto? Sorpresa: no, sarà ancora più basso! Infatti, per la versione 8/128 GB ci vorranno 1799 yuan (circa 227€) rispetto ai 1899 yuan (239€) del 6/128 GB. Proprio per questo, si pone tra i dispositivi 5G più economici sul mercato. Se poi si volesse il taglio massimo da 256 GB, esso avrà un prezzo di solo 200 yuan in più, raggiungendo i 1999 yuan (che corrispondono a circa 252€), rimanendo sempre un dispositivo dal grande rapporto qualità/prezzo. La nuova versione sarà in vendita da domani, 1° luglio 2020.

