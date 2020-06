Redmi K30 Pro sempre più potente: arriva versione da 12 GB di RAM

Il Redmi K30 Pro è sicuramente uno dei dispositivi sempre più apprezzati dai tech enthusiast nel 2020, con le sue caratteristiche top ad un prezzo molto vantaggioso ed arrivato da noi come POCO F2 Pro. Ma come si può rendere un prodotto già interessante di suo ancora più ambito? Ma ovviamente rendendolo più potente! Infatti, è in arrivo una nuova versione del K30 Pro con ben 12 GB di RAM.

Redmi K30 Pro: ancora più interessante nella nuova versione con 12 GB di RAM

Il primo top gamma Redmi a supportare la tecnologia 5G (il primo smartphone in assoluto fu K30 a dicembre) già fin dalla sua uscita in marzo ha migliorato la reputazione del brand che si era ben distinta con la serie precedente K20. L'arrivo quindi di una nuova versione con ancora più RAM, 12 GB anche per un Android sono davvero tanti, ad un prezzo comunque ultra-competitivo (ma parliamo sempre del mercato cinese), non può che rendere Redmi K30 Pro un must have di quest'anno, senza dubbio. Nonostante ci sarebbe stata meglio uno storage abbinato da 256 GB, i 128 GB inclusi sono comunque una buona soluzione.

Il Redmi K30 Pro è quindi disponibile su Xiaomi Mall e JD.com al convincente prezzo di 2999 yuan (circa 372€), che però è attualmente sono in tre colorazioni su quattro, manca infatti la colorazione viola. Non sappiamo se questa versione possa arrivare in Occidente, magari come nuova versione del POCO F2 Pro, ma sarebbe sicuramente molto interessante.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu