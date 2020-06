Redmi K30 4G/5G: disponibile la MIUI 12 China Stable | Download

Oggi tocca a Redmi K30 e K30 5G: il top di gamma è l'ultimo della lista a ricevere l'aggiornamento MIUI 12 China Stable. Questo in seguito al suo arrivo su modelli quali Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro e Mi 9/9 Pro, nonché Redmi K20/Xiaomi Mi 9T. Come avevamo anticipato, l'ultima declinazione della MIUI 12 arriverà in forma stabile prima sui top di gamma di riferimento. Soltanto dopo si espanderà agli altri modelli di fascia medio/alta, mid-range e così via.

La MIUI 12 China Stable giunge a bordo di Redmi K30 4G e K30 5G

Inutile dire che la release che arriva su Redmi K30 4G e 5G rimane invariata, ovvero la MIUI 12.0.1.0. Trattandosi della MIUI 12 China Stable, è il firmware principalmente indirizzato alla platea asiatica. Questo per la sua assenza di altre lingue (eccetto l'inglese) e dell'ecosistema Google, per non parlare di tutte quelle app inutili per il pubblico occidentale. Ma se foste pratici delle ROM cinesi e voleste comunque provarla sul vostro smartphone, vi basterà scaricare ed installare la ROM in questione.

Vista la natura di questa procedura, la MIUI 12 China Stable va installata passando per la modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione. In alternativa, potete aspettare qualche giorno e vedere se i buon samaritani della Xiaomi.eu produrranno il loro porting della ROM.

Scarica la MIUI 12.0.1.0.QGHCNXM per Redmi K30 4G

Scarica la MIUI 12.0.1.0.QGHCNXM per Redmi K30 5G

