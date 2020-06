Redmi K20 e K20 Pro: disponibile la MIUI 12 China Stable | Download

Il rilascio della MIUI 12 China Stable si sta diffondendo a macchia d'olio, partendo da top di gamma come Redmi K20 e K20 Pro. Questi sono arrivati da noi sotto forma di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro. Di recente è stata rilasciata per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, mentre adesso è il turno anche dei flagship Redmi. Ci vorrà ancora tempo prima di poter testare con mano le novità della MIUI 12 Global Stable, mentre gli utenti che utilizzano le ROM asiatiche possono già farlo.

La MIUI 12 China Stable è disponibile su Redmi K20 e K20 Pro

Il programma Closed Beta sta portando avanti il lavoro di diffusione della MIUI 12 su tutti gli smartphone targati Xiaomi e Redmi. Fra l'altro, le ROM Xiaomi.eu fanno sì che possano essere utilizzate anche dagli utenti occidentali. Parallelamente a ciò, il rilascio delle prime MIUI 12 China Stable ha toccato anche Redmi K20 “davinci” e Redmi K20 Pro “raphael“. Nella fattispecie, la ROM che è stata rilasciata è la MIUI 12.0.2.0: le novità dell'ultima versione della UI sono diverse e le trovate nell'articolo dedicato.

A fine articolo trovate i link per effettuare il download delle nuove ROM. Come sempre, questo tipo di procedura di installazione va eseguita tramite modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione.

Scarica la MIUI 12.0.2.0.QFJCNXM per Redmi K20

Scarica la MIUI 12.0.2.0.QFJCNXM per Redmi K20 Pro

