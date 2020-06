Redmi AX5 pronto al debutto: sarà il primo router Wi-Fi 6 del brand

Nei mesi passati la compagnia di Lei Jun ha lanciato ben due router Wi-Fi 6, il modello top AX3600 e quello più accessibile (AX1800). Secondo le ultime novità annunciate dalla casa cinese, Redmi è pronta a seguire la scia della casa madre con il router AX5, pronto per il lancio… tra pochissimo!

Redmi AX5: il primo router Wi-Fi della costola di Xiaomi è in arrivo

Il primo router Wi-Fi 6 targato Redmi debutterà ufficialmente il 9 giugno in Cina. Al momento non sono stati confermati altri dettagli e l'azienda si è limitata a svelare solo il nome del nuovo prodotto. In merito al prezzo ci sono varie incertezze, ma certo è che la natura low budget della costola di Xiaomi potrebbe prevalere senza problemi. I già citati modelli AX1800 e AX3600 sono proposti rispettivamente a 37€ e 74€ al cambio: due dispositivi, due fasce differenti. Conoscendo l'azienda, probabile che il nuovo Redmi AX5 propenderà verso la prima soluzione, entrando nel mercato a prezzo vantaggioso.

Come al solito in questi casi l'ultima parola spetta alla compagnia, ma per fortuna manca davvero poco al debutto di questa novità. Redmi non è nuova nel campo dei modem: già a dicembre il brand ha presentato il suo AC2100, proposto a 229 yuan (circa 29€). Insomma, la partner di Xiaomi ribadisce ancora una volta la sua intenzione di conquistare il mercato tech a tutto tondo, anche con un modem Wi-Fi 6 (seguendo la scia della sorella maggiore).

