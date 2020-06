Redmi 9A Global certificato: nuovi rumors sulle specifiche

Redmi 9 è da poco stato lanciato ufficialmente in Europa, ma ci si chiede se e quando arriverà l'ancora più low-cost Redmi 9A. In rete è comparso qualche rumors embrionale e adesso la certificazione FCC sembrerebbe averne confermato l'esistenza. Con nome in codice M2006C3LG, il dispositivo è passato dal banco dell'ente internazionale, facendo presumere che ci sarà anche in versione Global.

Primi rumors su Redmi 9A, dopo essere stato certificato dall'FCC

Le immagini contenuto nei documenti della certificazione FCC di Redmi 9A sono scarne di specifiche tecniche, se non qualche dettaglio sul comparto autonomia. È indicata una batteria nominale da 4.900 mAh, che probabilmente sarà una 5.000 mAh effettiva, con ricarica a 10W. Viene fatto presente, poi, che si tratta si un telefono 4G, con il 5G che resta ancora limitato ai terminali di fascia superiore. L'ultimo dato utile riguarda le dimensioni (non complete), pari a 164 x 77 mm.

Riprendendo i rumors delle scorse settimane, Redmi 9A avrebbe uno schermo da 6,53″ HD+ ed un SoC MediaTek Helio G25, con memorie da 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile. Il comparto fotografico comprenderebbe una fotocamera da 13 MP ed una selfie camera da 5 MP. Inoltre, lo smartphone dovrebbe essere dotato di USB Type-C, mini-jack e sensore IR.

