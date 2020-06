Come anticipato solo poche ore fa, ecco che i nuovi Redmi 9A e 9C sono finalmente ufficiali: andiamo a scoprire tutti i dettagli dei modelli entry level della costola di Xiaomi, tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità per il mercato asiatico.

Redmi 9A e 9C ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

I render trapelati in precedenza avevano già svelato in toto l'aspetto del nuovo Redmi 9A. Si tratta di un modello basilare, dotato di un pannello LCD da 6.53″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) ed un notch a goccia. All'interno dello stesso trova spazio una selfie camera da 5 MP mentre sul retro abbiamo un singolo sensore da 13 MP, accompagnato dal Flash LED.

A muovere il tutto troviamo il chipset MediaTek Helio G25 – fino a 2.0 GHz – con 2 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di storage eMMC. La batteria è un'unità da 5.000 mAh: con questo comparto tecnico è lecito aspettarsi un'ottima autonomia, almeno su carta (poi ovviamente sarà l'esperienza quotidiana a dare le risposte del caso).

Redmi 9C: quali sono le differenze

Per quanto riguarda il Redmi 9C, abbiamo ancora una volta un pannello LCD da 6.53″ con risoluzione HD+ ed un notch a goccia al centro, nuovamente con una selfie camera da 5 MP. Sul retro il design cambia completamente, introducendo una tripla fotocamera da 13 MP inserita in un modulo quadrato (comprendente anche il Flash LED). Il comparto offre anche un grandangolo da 5 MP ed un sensore dedicato alla profondità da 2 MP.

Le differenze continuano anche sotto la scocca, con il SoC MediaTek Helio G35, soluzione octa-core fino a 2.3 GHz. Anche a questo giro l'autonomia la fa da padrona, con una capiente batteria da 5.000 mAh.

Entrambi gli smartphone arrivano con Android 10 – sotto forma di MIUI 11 – e la possibilità di espandere la memoria tramite microSD. Non mancano poi uno slot Dual SIM, connettività LTE, Wi-Fi Single Band, Bluetooth 5.0, GPS, un sensore IR e l'intramontabile ingresso mini-jack per le cuffie.

Redmi 9A e 9C ufficiali – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Redmi 9A è di 359 RM (ringgit malesi), circa 74€ al cambio attuale, per la sola versione da 2/32 GB e nelle colorazioni . La commercializzazione partirà dal 7 luglio. Per quanto riguarda Redmi 9C, l'arrivo sul mercato è previsto per fine luglio e il prezzo è di 429 RM, pari a circa 89€ al cambio. Com'è facile intuire i due dispositivi sono stati lanciati in Malesia e al momento mancano dettagli per un eventuale debutto alle nostre latitudini. Nel frattempo vi ricordiamo che Redmi 9 è disponibile all'acquisto in Italia e che di recente è entrato a far parte del listino WindTre.

