Protagonista di una sfilza di leak e indiscrezioni, il lancio del nuovo medio di gamma della costola di Xiaomi sembrava previsto per fine giugno. Eppure, a sopresa, la divisione spagnola del brand ha ufficializzato il nuovo Redmi 9 per l'Europa, con tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

Redmi 9 ufficiale in Europa: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Proprio alcuni giorni fa il dispositivo era spuntato su un portale filippino, con tanti dettagli sulle specifiche e il design. Per quanto riguarda il look di Redmi 9 si presenta come un dispositivo di stampo classico, con un ampio pannello da 6.53″ Full HD+ con notch a goccia e protezione Gorilla Glass 3. All'interno della tacca trova spazio una selfie camera da 8 MP.

La cover posteriore mostra uno stile differente rispetto ai fratelli maggiori, con una Quad Camera verticale al centro della scocca (come il Note 8 Pro) inserita in un modulo circolare. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 13 MP accompagnato da un grandangolo da 8 MP, un modulo macro ed uno per la profondità di campo.

Dile hola al nuevo #Redmi9 con cámara cuádruple con IA y pantalla 6.53" FHD+.

In termini di autonomia abbiamo una capiente batteria da 5.020 mAh, con il supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3 da 18W. A muovere il tutto abbiamo il SoC MediaTek Helio G80, coadiuvato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage espandibile. In basso trovate la scheda tecnica del nuovo arrivato, con tutti i dettagli.

Scheda tecnica

dimensioni di 163.32 x 77.01 x 9.1 mm per un peso di 198 grammi;

display LCD da 6.53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con protezione Gorilla Glass 3 e rapporto in 19.5:9;

processore octa-core MediaTek Helio G80;

GPU Mali-G52;

3/4 GB di RAM;

32/64 GB di storage espandibile;

lettore d'impronte digitali posteriore;

Quad Camera da 13 + 8 + 5 + 2 MP con apertura f/2.2-2.2-2.4, grandangolo, macro e flash LED;

selfie camera da 8 MP con apertura f/2.0;

batteria da 5.020 mAh con ricarica da 18W;

supporto 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria MIUI.

Redmi 9 in Europa – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Redmi 9 è fissato a 139€ per la variante da 3/32 GB mentre il modello maggiore da 4/64 GB viene proposto a 169€. Si tratta di cifre in promozione, disponibili per tutto il periodo di preordine valido dal 15 al 19 giugno (in Spagna).

Se siete interessati all'acquisto del nuovo smartphone vi segnaliamo che il device è già disponibile in preorder in offerta lampo a 122€ per la versione da 3/32 GB (disponibile qui). In alternativa, per chi volesse la variante da 4/64 GB, in basso trovate il box per la pagina dedicata con il Coupon relativo. Il dispositivo è acquistabile in sconto sia su Banggood che GearBest.

