Redmi 9: migliori cover, pellicole ed accessori

A distanza da pochissimo dal debutto in Spagna, Xiaomi ha lanciato anche in Italia il suo nuovo entry-level targato Redmi, equipaggiato con il processore Helio G80 e dotato di una Quad Camera ed un pannello da 6.53″ Full HD con notch a goccia. Il prezzo? Il device – da 3/32 GB – viene proposto a partire da 149€. Se vi siete fatto tentare da Redmi 9 (tra l'altro disponibile già in sconto), allora proteggetelo al meglio con cover, pellicole ed accessori!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Redmi 9

Amazon

Le vendite del nuovo smartphone in Italia partiranno il prossimo 29 giugno. Al momento la maggior parte degli store è sprovvista di cover e pellicole dedicate al dispositivo e anche quelle su Amazon sono in larga parte in preorder in vista del lancio. Per questo motivo vi invitiamo a salvare la pagina e dare un'occhiata dopo la commercializzazione.

Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare l'articolo con cover, pellicole ed accessori per Redmi 9 dai migliori store online. Nel frattempo, se siete tra i possessori di Note 9, Note 9 Pro e Note 9S, la nostra selezione per questi modelli è già disponibile.

