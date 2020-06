Redmi 9, 9A e 9C: tutte le differenze, fra specifiche e prezzi in Europa

Abbiamo dato praticamente per certa l'esistenza di Redmi 9, ipotesi avvalorata da più fronti. L'indizio più palese è la sua comparsa all'interno del database pubblico degli smartphone dai valori SAR certificati. Senza contare l'aver ricevuto la certificazione FCC e Bluetooth SIG, all'interno delle quali abbiamo trovato indicate alcune sue caratteristiche. Quello che non sapevamo per certa, invece, è l'esistenza di altre due varianti dello smartphone, ovvero Redmi 9A e Redmi 9C. Se n'è parlato su Twitter, con un post che non soltanto svela le specifiche del trio, ma aggiunge anche i presunti prezzi di listino.

Aggiornamento 03/06: arrivano dettagli “contrastanti” sul SoC di Redmi 9, insieme a novità sulla data di presentazione. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Un leak svela tutte le presunte differenze di specifiche fra Redmi 9, 9A e 9C

Partiamo dal modello di riferimento, Redmi 9, basato sul SoC Helio G70 di MediaTek, come in passato svelato per errore da Google. Il chipset comprende una CPU Cortex-A75 a 2.0 GHz ed una scheda grafica Mali-G52 MC2, per rigor di cronaca. Ad alimentare il tutto ci sarebbe una 5.000 mAh (con ricarica da almeno 18W), mentre il taglio di memoria di partenza sarebbe da 4/64 GB. Il display LCD da 6,53″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 è plausibile che avrà un notch a goccia per ospitare la selfie cam da 5 MP, senza il foro che contraddistingue i modelli della serie Note. Ma mai dire mai, dato che il leak non specifica questo dettaglio. Infine, sul posteriore si menziona la presenza di una quad camera da 13+8+5+2 MP, oltre al sensore ID che non dovremmo trovare lateralmente.

Passando a Redmi 9A e Redmi 9C, entrambi sarebbero dotati sempre di un display da 6,53″ ma soltanto HD+ (1600 x 720 pixel). Inoltre, all'interno dei due ci sarebbero gli inediti SoC MediaTek Helio G25 e Helio G35, oltre che una batteria nuovamente da .000 mAh. A cambiare sarebbero i tagli di memoria, per il primo da 3/32 GB e per il secondo da 3/64 GB, e il comparto fotografico, con un unico sensore da 13 MP sul più modesto 9A. Discorso diverso per 9C: la versione dotata di NFC avrebbe una dual camera da 13+2 MP, mentre quello senza una tripla camera da 13+5+2 MP. Non cambia, invece, la selfie camera, da 5 MP per tutti e tre i modelli, così come non cambia il supporto microSD fino a 512 GB e la presenza di USB Type-C, mini-jack e sensore IR.

Prendendo per buoni i range di prezzo indicati, Redmi 9A dovrebbe debuttare in Europa attorno ai 100/120€. Nel caso di Redmi 9C si menzionano due versioni, con e senza NFC, rispettivamente a 130€ e 150€. Infine, il modello di punta Redmi 9A dovrebbe debuttare al costo di circa 160/180€. Il periodo di lancio è previsto per fine giugno.

Ecco quando potrebbe debuttare la nuova serie 9 | Aggiornamento 03/06

Nonostante la carrellata di specifiche dei giorni scorsi, sembra che ci sia una diatriba in atto per quanto riguarda il SoC a bordo di Redmi 9. Secondo alcuni leaker, il medio di gamma avrà dalla sua il già citato MediaTek Helio G70; tuttavia, è presente un altro schieramento, il quale rivela la presenza del chipset Helio G80. Chi la spunterà?

A quanto pare dovremo pazientare ancora un po' per avere la risposta. Infatti, in linea con quanto visto poco sopra, sembra che la nuova serie debutterà ufficialmente il 25 giugno. L'indiscrezione fa riferimento al mercato vietnamita e non è dato di sapere se la data sarà condivisa anche da Cina e India. Ovviamente il giorno è da prendere come un semplice rumor fino alla conferma da parte della stessa Xiaomi.

