Redmi 8 riceve l’aggiornamento ad Android 10 | Download

Redmi 9 ha fatto il suo debutto in Italia, ma anche Redmi 8 continua a dire la sua con l'aggiornamento ad Android 10. Anche il low-cost di passata generazione entra a far parte del gruppo di smartphone Xiaomi e Redmi con l'ultimo firmware di Google. Certo, la prossima meta è rappresentata da Android 11, già disponibile per la serie Mi 10. Ma prima di vederlo in veste stabile ci vorranno ancora diversi mesi, probabilmente non prima del Q4 2020.

L'aggiornamento all'ultimo Android 10 fa capolino su Redmi 8

Se Redmi 9 esce out-of-the-box con Android 10, lo stesso non si può dire per Redmi 8. Ed è normale, dato che è uscito proprio a cavallo con il rilascio dell'ultimo firmware pubblico di Google. Adesso si sta iniziando ad aggiornare in Cina, con la build MIUI 11.0.1.0 China Stable, quindi sempre basata sulla penultima declinazione dell'interfaccia proprietaria. Con sé si porta anche le patch di sicurezza aggiornate al mese di giugno 2020.

Nel caso foste fra i possessori di Redmi 8, potete scaricare ed installare l'aggiornamento tramite modalità recovery. Tuttavia, lo staff di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi.

Scarica la MIUI 11.0.1.0.QCNCNXM per Redmi 8

