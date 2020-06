Redmi 7A: la MIUI 11 EEA Stable porta Android 10 | Download

Continua l'opera di aggiornamento ad Android 10 da parte di Xiaomi sui propri dispositivi. Quest'oggi tocca al low-cost Redmi 7A, dopo il turno di Mi Note 10, Mi 9 Lite, Mi Max 3, Mi 8 Lite, Mi A3 e Mi A2 Lite.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi.EU porta la MIUI 12 su più di 20 Xiaomi e Redmi

Android 10 fa il suo debutto su Redmi 7A con l'ultima MIUI 11 Stabile

Lanciato a metà 2019, Redmi 7A integra caratteristiche quali un piccolo schermo 5,45″ HD+, uno Snapdragon 439, memorie da 2/3 GB di RAM e 16/32 GB di storage, una singola fotocamera da 12 MP ed una batteria da 4.000 mAh. Nulla che faccia gridare al miracolo, quindi, ma al netto di un prezzo di vendita molto basso rispetto alla media, vicino agli 80/90€.

Per Redmi 7A non è ancora disponibile la MIUI 12, ma nel frattempo la MIUI 11 EEA Stabile permette di avere l'ultimo Android 10. Questo con il rilascio della MIUI 11.0.1.0, il cui changelog completo è piuttosto striminzito:

Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2020 MIUI Stabile basata su Android 10



Attenzione, però: come già accaduto in passato, questa ROM è una “Stable Beta“, ovvero una fase intermedia. Potete scaricare la ROM dal link qua sotto ed effettuare l'installazione tramite recovery, quindi, anziché in sideload.

Scarica la MIUI V11.0.1.0.QCMEUXM

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu