Redmi 10X: arriva la MIUI 12 China Stable | Download

Sta avendo inizio la seconda fase di aggiornamento alla MIUI 12 e Redmi 10X è uno dei primi a riceverlo. Per il momento è solamente la versione con 4G, ma quasi certamente nel corso dei prossimi giorni si aggiungeranno anche gli altri. Trattandosi di un modello dedicato al mercato asiatico, l'update porta con sé la MIUI 12 China Stable. Bisognerà attender per la MIUI 12 Global, anche perché lo smartphone è arrivato fuori dalla Cina come Redmi Note 9.

La MIUI 12 China Stable fa il suo debutto anche su Redmi 10X

Confrontando la scheda tecnica di Redmi 10X 4G e Redmi Note 9, infatti, le somiglianze sono a dir poco marcate. Praticamente siamo di fronte allo stesso telefono: display forato da 6,53″ Full HD+, MediaTek Helio G85, 5.020 mAh di batteria e quad cam da 48+8+2+2 MP.

I possessori di Redmi 10X 4G in Cina stanno ricevendo l'aggiornamento OTA con un peso di 567 MB. La release è la MIUI 12.0.1.0.QJOCNXM e, per quanto non sia diretta per Redmi Note 9, dà buone speranze per noi occidentali. Nel caso foste fra i possessori di 10X, potete scaricare ed installare l'aggiornamento tramite modalità recovery. Tuttavia, lo staff di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi.

Scarica la MIUI 12.0.1.0.QJOCNXM per Redmi 10X 4G

