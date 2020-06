Red Magic 5G Transparent: la ventola all’opera in video

Nubia dimostrò in occasione del MWC 2018 di voler produrre uno smartphone da gaming, quando allora soltanto Razer Phone era un esponente di spicco. Da allora la situazione è ben differente e la creazione del brand Red Magic ha dato sfogo a questo bisogno commerciale. L'ultimo esponente, Red Magic 5G, rappresenta il non plus ultra per il produttore, con caratteristiche mai viste nel settore mobile. L'impianto di raffreddamento è il vero asso nella manica, con una ventola vera e propria che possiamo apprezzare al meglio nella Transparent Edition.

LEGGI ANCHE:

Nubia Play 5G potrebbe arrivare da noi come Red Magic 5G Lite

Red Magic 5G Transparent Edition in video: ecco come funziona l'impianto di raffreddamento

La clip promozionale mostra all'opera Red Magic 5G, accanto al quale è stata messo un pezzo di ghiaccio secco. Un trick utile per dare una dimostrazione visiva dell'effettivo funzionamento della ventolina di raffreddamento.

L'aria più fresca esterna entra da un lato, attirata dal vorticare della ventola, e viene poi espulsa dal lato opposto. Della sua efficacia ne avevamo già avuto un assaggio nel teardown di JerryRigEverything, per quanto nella versione non trasparente. Il risultato non è soltanto funzionale ma anche estetico, con look che riporta alla mente il mondo gaming più tipicamente su PC.

Da noi recensito, è disponibile all'acquisto in Europa, anche nella versione Hot Rod Red (ma non in quella trasparente, presente solo in Cina).

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu