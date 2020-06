Red Magic 5G Global: al via i preorder per la versione Hot Rod Red

Dopo il lancio ad aprile sullo store europeo, Red Magic 5G Global torna a far parlare di sé grazie alla nuova colorazione Hot Rod Red: di seguito trovate tutti i dettagli sul device ed il prezzo. Se reputate la versione Pulse troppo stravagante e quella Ecliple Black estremamente canonica, allora troverete di certo pane per i vostri denti con la variante rossa, disponibile in preorder a partire da oggi stesso.

Red Magic 5G Global, debutta la colorazione Hot Rod Red: prezzo e disponibilità

Se siete interessati a Red Magic 5G Global rosso, a partire da oggi – 1° giugno – potrete procedere con il preorder del dispositivo. Inoltre, parte delle vendite per i primi 1000 preordini andranno all'organizzazione benefica statunitense Child's Play. Le vendite vere e proprie partiranno invece dal prossimo 8 giugno; vi ricordiamo che le altre varianti del top di gamma sono già disponibili. Oltre al nuovo modello Red, nello store ufficiale trovate anche la versione Eclipse Black da 8/128 GB e quella Pulse da 12/256 GB.

Il prezzo della versione Hot Rod Red del flagship da gaming è di 579€, con a bordo 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Qui trovate la pagina dedicata al prodotto, dove potrete scegliere la colorazione preferita ed accompagnare l'acquisto con gli accessori originali (ovviamente opzionali). Inoltre, se siete interessati ma volte sapere di più, potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Prima di lasciarvi, segnaliamo un'interessante iniziativa dello store: effettuando il preorder di Red Magic 5G rosso e condividendo su Facebook o Twitter la pagina dedicata al prodotto si potrà essere selezionati (60 utenti in tutto) per ricevere un Magic Adapter, un controller Pro o una cover protettiva.

