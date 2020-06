Red Magic 5G Global: in vendita Eclipse Black da 12/128 GB

Nella speranza di avere da noi anche la bellissima Transparent Edition, Red Magic 5G Global è in vendita in Europa in una nuova variante. La colorazione è quella Eclipse Black che abbiamo già visto in precedenza, ma adesso con un taglio di memorie da 12/128 GB. Rimane invariato lo storage di archiviazione, mentre la RAM sale dagli 8 GB del taglio precedentemente in vendita.

LEGGI ANCHE:

Nubia Play 5G potrebbe arrivare da noi come Red Magic 5G Lite

Red Magic 5G Global: nuova variante da 12/128 GB nella colorazione Eclipse Black

Fra tutti gli smartphone da gaming disponibili in commercio, Red Magic 5G si è rivelato uno dei più apprezzati da pubblico e addetti ai lavori. Nella nostra recensione abbiamo sottolineato il suo essere una delle proposte migliori in proporzione al prezzo a cui viene offerto.

La versione da 12/128 GB viene venduta in Europa al costo di 599€. Sono soltanto 20€ in più rispetto ai 579€ delle due versioni Eclipse Black ed Hot Rod Red disponibili sullo store da 8/128 GB. In alternativa, c'è anche la versione in colorazione Pulse da 12/256 GB al costo di 649€.

Acquista Red Magic 5G dallo store europeo

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.65″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 387 PPI, refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 387 PPI, refresh rate a , protezione Gorilla Glass; dimensioni di 168.56 x 78 x 9.75 mm per 218 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; tripla fotocamera da 64+8+2 MP f/2.0, grandangolo a 120°, video 8K, autofocus e flash LED;

f/2.0, grandangolo a 120°, video 8K, autofocus e flash LED; selfie camera da 8 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.0, ingresso mini-jack;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 55W;

con ricarica rapida 55W; sistema operativo Android 10 con Red Magic OS 3.0.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu