Red Magic 3 inizia ad aggiornarsi con Android 10

Lanciato in Europa a metà 2019, Red Magic 3 rappresenta la scorsa generazione degli smartphone da gaming del sub-brand di Nubia. Basato sullo Snapdragon 865, lo smartphone sta iniziando a ricevere l'aggiornamento software basato sul più recente Android 10. Fu presentato sul mercato con la versione del firmware con Android 9 Pie, ricevendo così il suo primissimo major update di Google. Lo smartphone si contraddistinse dalla massa per la sua componentistica, con tanto di ventola di dissipazione termica.

LEGGI ANCHE:

ROG Phone 3 certificato dal TENAA: scheda tecnica e immagini dal vivo

L'aggiornamento ad Android 10 arriva su Red Magic 3, ma solo in Cina

Essendo uno smartphone lontano dal concetto di Android Stock, l'aggiornamento per Red Magic 3 è arricchito dalla UI proprietaria Redmagic 3.0. Per il momento è stato avviato il roll-out solamente in Cina, pertanto è lecito aspettarsi che arrivi in occidente nelle prossime settimane.

Prendendo in esame il changelog pubblicato in rete, le novità non riguardano esclusivamente ciò che comprende nativamente Android 10. Red Magic 3 vede un rinnovo grafico e funzionale del Game Space, Tema Scuro, proiezione wireless del display, sistema Neo AI, picture-in-picture, split-screen, nuove gestures ed un restyle estetico della UI.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu