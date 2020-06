Recensione Xiaomi 20L Backpack 2020: il solito ottimo zaino!

Uno degli zaini più apprezzati di Xiaomi è sicuramente lo Xiaomi Colorful Backpack 10L, il quale viene venduto a soli 6 euro garantendo di fatto un ottimo rapporto qualità/prezzo. L'azienda cinese ha così deciso di proporre la versione rinnovata e più grande, ovvero il Xiaomi 20L Backpack 2020!

Come si sarà comportato durante i nostri test? Rimarrà il solito best buy o no? Scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Xiaomi 20L Backpack 2020

Design e materiali

Lo Xiaomi 20L Backpack 2020 mantiene la sua costruzione ed il suo design invariati, sempre con uno stile minimale e privo di fronzoli. L'unica cosa che cambia è la colorazione, perché in questa variante sarà possibile acquistarlo in un blu molto particolare che, grazie alle striature, somiglia al jeans.

Sono poi disponibili altre colorazioni come il giallo, il turchese ed il nero, ma non abbiamo avuto modo di vederle dal vivo per raccontarvene le sfumature.

Ciò che continua a caratterizzare questo zaino è la buona scelta dei materiali, ovvero il poliestere impermeabile che risulta essere molto resistente e che presenta un'impermeabilità dichiarata dal costruttore di livello 4.

L'ho portato con me al lago e dopo averlo poggiato su rocce, vicino all'acqua e sulla terra posso dirvi che non fa passare una goccia e che non ho riscontrato alcun tipo di graffio o sfilacciamento.

A cambiare sono le dimensioni perché questa volta abbiamo una capacità di ben 20 litri con le dimensioni di 416 x 290 x 154 millimetri per un peso di 285 grammi.

1 di 4

Viene dichiarato che al suo interno possiamo metterci un notebook da 15.6 pollici e un iPad da 10 pollici e questo è vero, ma fate attenzione, perché non avendo alcun tipo di imbottitura o protezione io sconsiglio altamente di utilizzarlo per questo tipo di dispositivi.

Infatti, lo Xiaomi 20L Backpack 2020 è più uno zaino da viaggi brevi, da scampagnate, da giornate in montagna o al mare e per queste funzioni lui è perfetto. Anche perché qualora si sporchi lavarlo sarà un gioco da ragazzi e si asciugherà in poco tempo.

La tasca frontale è molto spaziosa e, volendo, poteremo inserirci perfino un tablet da 8 pollici, mentre la tasca principale presenta una sezione interna realizzata appositamente per libri o notebook. Infine, lateralmente abbiamo due tasche per oggetti come borracce o ombrelli.

Al suo interno potrete mettere tranquillamente vestiti e accessori per un weekend fuori porta, giusto per farvi capire più o meno la capienza.

Le zip scorrono facilmente e non c'è rischio di intoppi, mentre gli spallacci al tatto mi sembrano leggermente più imbottiti rispetto alla versione da 10L. Quest'ultimo possono essere regolati per adattarsi al vostro corpo/utilizzo.

1 di 5

Conclusioni

Arrivando alle conclusioni è necessario introdurre il prezzo, perché grazie ai codici sconto che condividiamo giornalmente sui nostri canali Telegram di GizDeals sarà possibile acquistarlo su Bangood a 14.80 euro anziché a 32 euro (che risulta essere il prezzo di base).

Ovviamente a quella cifra non mi sento di consigliarvelo, ma come immagino ben saprete, su questi store si deve acquistare solo con coupon perché i prezzi cambiano del tutto.

Attualmente siamo riusciti a richiedere un coupon che lo rende disponibile a circa 26 euro (eccolo qui “BGBAGGE“), ma rimanete sintonizzati sui canali Telegram perché non mancheranno nuove offerte.

A chi consiglio lo Xiaomi 20L Backpack 2020? A giovani studenti che non devo caricare troppo il peso e a persone che fanno spesso gite (mare, montagna, lago) o viaggi brevi. Se siete alla ricerca di uno zaino business per portare PC, tablet e quant'altro allora vi consiglio altro, come ad esempio lo Xiaomi Mi Backpack Classic che si può acquistare a 10 euro sempre grazie ai nostri codici sconto.