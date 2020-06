Recensione MINIX NEO U22-XJ: il TV Box (quasi) definitivo

Dando un'occhiata al mercato dell'intrattenimento troviamo davvero tantissimi prodotti differenti. Con l'avvento dei nuovi televisori di ultima generazione, molti sono già dotati di sistemi smart per la visualizzazione dei contenuti tramite internet. Altri utenti, però, in possesso di apparecchi leggermente più datati, devono necessariamente trovare altri metodi per rendere più moderno il proprio televisore. Qui nasce, dunque, l'esigenza di servirsi di appositi TV Box, in grado di svecchiare qualsiasi dispositivo. Motivo per cui alcune aziende, attente a questa esigenza, hanno cominciato a produrne di diversi tipi, diventando il punto di riferimento per molti consumatori. Tra questi brand, dunque, troviamo MINIX, che recentemente ha lanciato il nuovo NEO U22-XJ, un prodotto in grado di offrire ottime performance a livello multimediale, almeno sulla carta. Ci avrà convinto? Scopritelo all'interno della nostra recensione completa.

Recensione MINIX NEO U22-XJ

Unboxing

Come spesso capita con i prodotti di quest'azienda, all'interno della confezione trovano spazio tutti gli accessori necessari per installare il prodotto ed iniziare subito ad utilizzarlo al meglio. Nel box di vendita, dunque, sono stati inseriti i seguenti componenti:

MINIX NEO U22-XJ;

un telecomando per il controllo del TV Box;

alimentatore da parete, con presa europea;

vari adattatori per l'alimentatore;

cavo HDMI per il collegamento con la TV;

cavo USB/USB Type-C;

antenna di rete;

breve manuale d'istruzioni, anche in lingua italiana.

Da parte dell'azienda, poi, abbiamo ricevuto un altro interessante prodotto, ovvero MINIX NEO A3, un telecomando studiato appositamente per prodotti di questo tipo. Vedremo successivamente come funziona ma, per ora, vi basti sapere che all'interno della sua confezione sono riposti un ricevitore wireless ed un breve manuale d'istruzioni.

Design & Materiali

Quasi come fosse un marchio di fabbrica del brand, il design dei prodotti targati MINIX è rimasto invariato nel corso degli anni. Non stupisce, dunque, che anche questo prodotto si presenti in questo modo, con una scocca quadrata dalle dimensioni abbastanza contenute, con il logo impresso sulla parte superiore. Sebbene sul sito ufficiale non siano specificate le dimensioni del prodotto, vi fornisco le misure che personalmente ho calcolato: 125 x 125 x 25 mm, con un peso di circa 320 grammi. Dal punto di vista costruttivo, comunque, questo TV Box sembra essere costruito davvero bene. Tenendolo in mano, infatti, si avverte un buon senso di robustezza, con tutta la struttura esterna in plastica che non restituisce una sensazione di scarsa qualità.

Dando un'occhiata sul retro, vediamo come siano riposti un jack audio da 3,5 mm, un ingresso HDMI 2.1, un'entrata S/PDIF, la Gigabit Ethernet ed il foro per l'alimentazione. Se sul lato sinistro, poi, troviamo l'attacco per l'antenna ed il sistema di sicurezza Kensington, dalla parte opposta abbiamo il tasto di accensione/spegnimento, tre porte USB-A 3.0, un ingresso per miscoSD ed un'ultima porta USB Type-C. Non temete, comunque, perchè sul frame anteriore c'è anche un LED di stato: questo è di colore blu quando il dispositivo è acceso, verde quando è in standby.

Non ho avuto assolutamente alcun problema con nessuna delle porte presenti su tale prodotto. Ho testato personalmente ogni ingresso e sono tutti perfettamente funzionanti, non creando alcun problema con le periferiche esterne. Dovrete temere poco, poi, la stabilità di questo MINIX NEO U22-XJ perché in basso sono stati posizionati quattro gommini, di ottima qualità. Grazie ad essi, dunque, avrete modo di posizionare l'accessorio ovunque voi vogliate, senza il pericolo che questo possa scivolare via. Voglio solo precisare, in ultima analisi, che anche gli accessori forniti in confezione restituiscono una buona qualità, anche se in questo caso il materiale prevalentemente utilizzato è la plastica.

Hardware & Prestazioni

All'interno di questo MINIX NEO U22-XJ trova spazio un SoC Amlogic S922XJ, dunque un'unità hexa-core dotata di 4 x Cortex A73 a 2.21GHz + 2 x Cortex A53 a 1.8GHz. A questa componente, poi, si accompagna una GPU Mali-G52 MP4, coadiuvata dalla presenza di 4GB di RAM DDR4 e 32GB di memoria interna, di tipo eMMC 5.1. Nel caso in cui foste interessati ad avere un quantitativo maggiore di storage, comunque, potreste sfruttare le diverse porte che si trovano su questo prodotto, sia quelle USB che lo scompartimento per la microSD. Consiglio quest'ultima scelta, tra l'altro, perché di fatto è più utile mantenere libere le porte USB-A che si rivelano sempre molto utili.

Non ho notato, personalmente, temperature eccessive. Durante le normali sessioni di utilizzo, con Kodi o Netflix, questo TV Box ha saputo fornire sempre ottime performance, senza alcun problema di surriscaldamento. Andando a smontare la struttura esterna, poi, ho potuto notare come l'impianto di dissipazione dell'aria non sia eccessivamente ampio. Non è stato necessario, infatti, aggiungere un pad termico alla plastica, segno che il calore sprigionato da questo sistema fanless può tranquillamente essere gestito senza l'ausilio di altri accessori. Vi ricordo, comunque, che le caratteristiche di tale prodotto non sono assolutamente da sottovalutare. Questo TV Box, infatti, è in grado di garantire in uscita il 4k a 60fps, supportando gli standard HDMI-CEC e HDR10+. Non avrete alcun problema, dunque, a riprodurre diversi formati video, anche con codec H.265 HEVC e AVC HIGH 10. Con quest'ultimo formato, però, il dispositivo ha qualche problema a riprodurre le immagini, ed alcuni video sono completamente inchiodati fin dal primo istante. Molto meglio, invece, con il codec H.265, con cui non ho quasi mai avuto alcun problema. Con MINIX NEO U22-XJ, tra l'altro, sarà possibile godere di alcuni contenuti in streaming alla massima risoluzione possibile, grazie alla certificazione Widevine di tipo L1. Dispiace solo che nel trasferimento dei file si debba fare i conti con una velocità non all'altezza delle aspettative, dato che la memoria eMMC 5.1 garantisce una velocità di scrittura di circa 124 Mbps. Riguardo i contenuti in streaming, però, devo fare un piccolo appunto. Ho testato questo TV Box su una TV in grado di raggiungere una risoluzione massima in 1080p, ma su Netflix e Amazon Prime Video non sono andato mai oltre i 480p, una risoluzione davvero bassa. Non sono riuscito in alcun modo a risolvere questo problema, anche perché nelle impostazioni del prodotto vengono riconosciuti i 1080p a 60Hz. Nel caso in cui siate alla ricerca di un dispositivo del genere, dunque, da collegare ad un televisore di grandi dimensioni, non vi consiglio questa scelta. Voglio specificare, inoltre, come la situazione sia la medesima con la rete cablata e con il Wi-Fi.

Se state cercando un prodotto in grado di svolgere insieme diverse operazioni, senza intoppi, questo è quello che fa per voi. Durante tutti i giorni di test, infatti, non ha sofferto anche carichi di lavoro pesanti, riuscendo a far girare discretamente giochi del calibro di Real Racing 3 o, ad esempio, Monument Valley 2. Nel primo caso mi sono potuto servire addirittura del controller Xbox, mentre per il secondo gioco ho sfruttato il telecomando venduto a parte, ovvero MINIX NEO A3. Non sempre, infatti, il joypad è compatibile con il gioco che scegliamo di utilizzare.

Benchmark

Software

Quando si parla di prodotti di questo tipo, l'installazione è una delle cose più semplici da fare. Basta collegare l'alimentatore al TV Box e, successivamente, il cavo HDMI, avendo cura di connetterlo con la propria TV. Al termina di questa semplice operazione saremo già pronti ad utilizzare il prodotto. Dobbiamo ringraziare, poi, la stessa azienda, perché ci ha fornito anche un telecomando aggiuntivo, molto più duttile rispetto a quello presente nella confezione del MINIX NEO U22-XJ. Grazie ad esso, infatti, sarà possibile muoversi all'interno dell'interfaccia come se si avesse tra le mani un vero e proprio mouse. Sulla parte posteriore, poi, trova spazio anche una pratica tastiera che include davvero tutto il necessario. Nel caso in cui si volesse utilizzare qualche comando vocale, inoltre, nessun problema: questo telecomando è abilitato anche a questo, permettendoci di sfruttare così Google Assistant.

Al momento della prima accensione ci verrà chiesto su quale interfaccia migrare. Avremo la possibilità di scegliere, infatti, tra MINIX METRO e Launcher3. Nel secondo caso entreremo all'interno di una schermata simile a quella di un comune tablet Android, mentre nel primo caso verremo catapultati nell'interfaccia proprietaria del brand. Nonostante la grafica sia abbastanza scarna e poco curata, c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Attraverso le varie caselle, infatti, avremo modo di accedere a diverse applicazioni a nostra scelta, organizzando tutto in maniera piuttosto metodica. Ovviamente qui troviamo Android 9 Pie, dunque come su tutti gli altri prodotti di questo tipo sarà presente il Play Store. Sarà possibile scaricare qualsiasi tipo di app ma, la mancanza di qualche certificazione, pesa sull'economia di questo TV Box.

Non è presente di default un'app come Netflix, che ormai quasi tutti utilizzano quotidianamente. Nessuna paura, però, perché con un semplice apk sarà tutto risolto. Questo MINIX NEO U22-XJ presenta una versatilità davvero eccezionale, sotto ogni aspetto. Oltre ad essere presente Kodi, con la moltitudine di funzioni disponibili legate a quest'applicazione, è possibile anche accedere direttamente ai file salvati su un NAS, o su qualunque altro sistema di memorizzazione esterna collegato alla rete internet. Basta accedere a Media Center e avrete a disposizione, in streaming, tutta la libreria di film e serie TV salvata sul NAS.

Quasi tutte le impostazioni presenti nel sistema, comunque, sono le stesse che troviamo su altri TV Box in commercio. Qui, dunque, è possibile sfruttare la funzione Miracast, per visualizzare i contenuti su smartphone direttamente sul televisore, così come alcune opzioni ottimizzate per il prodotto. Ad esempio, infatti, potremo modificare la risoluzione dello schermo, l'uscita audio, le varie impostazioni dell'immagine e la MCU Settings (include anche la possibilità di accendere automaticamente l'apparecchio quando viene collegato alla corrente).

Connettività

Dando un'occhiata alle sue caratteristiche a livello di connettività, troviamo un hardware abbastanza completo. MINIX NEO U22-XJ propone, infatti, il Wi-Fi 802.11ac Dual Band, un ingresso RJ-45 Ethernet (10/100/1000Mbps), Bluetooth 4.1 e ricevitore IR. Queste sono le componenti principali che permettono a questo TV Box di interfacciarsi con il mondo esterno. Tutte, dunque, devo ammettere che funzionano in maniera piuttosto egregia. Nessun problema, quindi, con la rete internet cablata, anche se in Wi-Fi mi sarei aspettato qualcosa in più. Nonostante questo ho sfruttato quasi sempre quest'ultima rete, senza registrare alcun problema di connessione, anche in streaming con Amazon Prime Video e Netflix.

Come detto, poi, qui è possibile visualizzare tranquillamente contenuti in 4k a 60fps, supportando diversi file video. Durante i test, però, ho già precisato come non abbia avuto particolari problemi con i file in H.265, mentre i video con codec AVC sono risultati praticamente inutilizzabili. Dovrete, quindi, fare molta attenzione al tipo di video che andrete a visualizzare. Anche quelli prodotti dai più comuni smartphone di fascia alta, salvati magari con codec AVC, faticheranno ad essere visualizzati in maniera fluida. Sarà necessario, magari, operare una conversione attraverso alcuni programmi esterni, così da poter godere di questi contenuti video anche su questo TV Box.

Prezzo & Conclusioni

MINIX NEO U22-XJ è attualmente in vendita su Amazon a circa 260 euro. A questa cifra, dunque, si riesce a trovare anche di meglio sul mercato. Ad esempio, se diamo un'occhiata in casa Xiaomi, troviamo Mi Box S che, in fin dei conti, presenta caratteristiche equiparabili a questo TV Box, venduto però a circa 70 euro. Anche in quel caso, poi, è possibile sfruttare la piattaforma per installare apk esterni, sfruttare applicazioni legate al gaming, emulatori e tanto altro. Diciamo che da questo punto di vista viene offerta praticamente la stessa libertà. Dobbiamo dire, comunque, che tale cifra è stata proposta in risposta all'attuale emergenza Coronavirus (Covid-19), dunque il prezzo dovrebbe scendere nel corso delle prossime settimane.

Andando oltre tutti i possibili competitor che potrebbero interferire con questo MINIX NEO, credo che il prodotto sia valido. Avrete a disposizione, infatti, un dispositivo completo, in grado di far muovere velocemente qualsiasi app multimediale, soprattutto quelle legate allo streaming, come Amazon Prime Video e Netflix, ma anche Kodi. Nel caso in cui foste in possesso di una TV limitata sotto questo aspetto, magari senza alcuna connessione ad internet o con un sistema proprietario poco allettante, potreste optare per un accessorio del genere. Da valutare, poi, la questione legata alla qualità video sotto questo aspetto. Badate bene, però, perché una volta acquistato e provato sarà molto difficile tornare indietro.