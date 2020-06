Tra smartphone, smartwatch e tablet è finita l'era delle sveglie digitali (figuriamoci quelle analogiche), per questo motivo i produttori che fino a qualche anno fa vendevano gagdet di questo tipo a basso costo si sono dovuti reinventare per riconquistare il mercato. La Keen Wireless Charging Desk Clock è una sveglia di queste, in quanto offre le funzioni classiche e in più supporta la ricarica wireless.

Il costo è veramente basso, ma nonostante ciò sarà veramente utile? Scopriamolo insieme all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Keen Wireless Charging Desk Clock

Unboxing – Keen Wireless Charging Desk Clock

La confezione di vendita è piuttosto economica, infatti consiste solamente in un cartone bianco ed al suo interno è presente la seguente dotazione:

Keen Wireless Charging Desk Clock;

cavo USB – Micro USB;

manuale delle istruzioni.

Quest'ultimo è in inglese e sarà fondamentale per capire come funziona la sveglia, sebbene non sia stato tradotto in maniera impeccabile.

Costruzione e design

La Keen Wireless Charging Desk Clock è realizzata interamente in plastica argentata che la fa sembrare di alluminio. Tutto sommato non è così male da poggiare sulla scrivania, sebbene dovrà essere sempre collegata a corrente per funzionare.

Le dimensioni sono contenute, parliamo di 160 x 75 x 40 millimetri per un peso di 200 grammi. Ovviamente vale quello che costa, anche perché si sente che al suo interno è vuota, ma per 9 euro sinceramente non possiamo lamentarci, anzi.

Per quanto riguarda la programmazione, invece, abbiamo una serie di tasti e dopo aver letto le istruzioni e fatto 5-10 minuti di pratica riuscirete a padroneggiarne il 90% delle funzioni.

1 di 2

Posteriormente abbiamo l'ingresso micro USB per l'alimentazione, inferiormente il tastino per resettare la sveglia, sulla parte frontale il display e su quella superiore la base wireless.

Funzionamento

Come detto precedentemente, sulla Keen Wireless Charging Desk Clock abbiamo il tasto power, su, mode e giù e grazie ad essi potremo cambiare orario e impostare la visualizzazione a 12 o 24 ore, cambiare la data, impostare ben 3 sveglie e visualizzare la temperatura esterna.

1 di 2

Quest'ultima verrà misurata automaticamente dalla sveglia e in caso di cambiamenti sarà in grado di aggiornarsi ogni 60 secondi. Il resto delle impostazioni saranno completamente personalizzabili.

Ho trovato molto comoda la possibilità di impostare fino a 3 sveglie contemporaneamente e aggiungo che il suono è molto forte, ma mai fastidioso. Inoltre, qualora queste vengano attivate verranno aggiunti dei loghi in basso a sinistra.

Il display si legge facilmente e con questo prodotto non ho riscontrato grandi problemi di funzionalità, ma solo di comprensione nell'utilizzo. Come vi ho detto prima, però, è solo questione di abitudine e imparerete a conoscerla.

Arriviamo dunque al pezzo forte della Keen Wireless Charging Desk Clock, ovvero la ricarica wireless. Infatti, questa supporta una ricarica a 5V = 1A, quindi 5W, e sebbene sembri funzionare con smartphone e cuffie TWS varie (Realme Buds Air, Xiaomi Mi Air 2S ecc…) le tempistiche sono piuttosto lente.

Ok, visto che parliamo di una sveglia ci si aspetterebbe che il dispositivo venga ricaricato nella notte e che quindi non si badi alle tempistiche, ma lo ritenevo un aspetto doveroso da far notare.

Conclusioni

In conclusione la Keen Wireless Charging Desk Clock è un gadget carino da avere a casa se si è interessati ad una sveglia digitale vecchio stampo anche se la ricarica è molto lenta.

Visto che oramai le basette wireless a 10W si trovano facilmente sotto i 10 euro non converrebbe a questo punto acquistare una di queste e mettere la sveglia sullo smartphone?

Personalmente questo è quello che farei io, anche perché non uso più sveglie di questo tipo, ma se avete nostalgia degli anni passati allora potrebbe essere una soluzione adeguata alle vostre esigenze.

La Keen Wireless Charging Desk Clock è disponibile su Banggood a circa 9 euro, ma iscriviti al nostro canale Telegram di GizDeals per non perdere tutti i coupon in merito a questo e tanti altri prodotti. Risparmia insieme a noi!