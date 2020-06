Recensione EUE Phone UV e Smate White UV: gli sterilizzatori UV per smartphone e oggetti di Xiaomi

Che Xiaomi ne sappia una più del diavolo, è ormai un dato di fatto. E che l'azienda cinese sia uno dei brand che più è riuscito a dare vita ad un ecosistema di prodotti è un'altra verità indiscutibile. Ma lo ha fatto in maniera diversa e non associandoli tutti ad un solo marchio, ma creando e collaborando tantissime aziende “satellite” con le quali ha dato il via alla produzione di dispositivi di categorie talmente diverse, che si potrebbe anche perdere il conto.

Ed è anche di una di queste aziende che parleremo oggi: si chiama EUE, è una piccola azienda che si affida a Xiaomi per la vendita dei suoi prodotti (spesso sponsorizzati su. Youpin), e potremmo dire che produce una sorta di “antivirus”. E no, non parliamo di un antivirus software per smartphone, ma di veri e propri dispositivi in grado di distruggere virus e batteri dagli oggetti e dagli smartphone che, guarda caso, ha presentato lo scorso marzo (e cioè in piena allarme da Covid-19).

Recensione sterilizzatori UV per smartphone e oggetti Xiaomi



Quella di oggi sarà una recensione piuttosto atipica. Perché mai nella mia carriera avrei pensato di trovarmi a testare due sterilizzatori UV per smartphone e oggetti. Ed ammetto che, in effetti, mi sono trovato piuttosto in difficoltà nel riuscire a trovare un modo con il quale spiegare il loro funzionamento e la loro utilità.

Il principio di funzionamento

La sterilizzazione UV non è un concetto nuovo, anzi. Sono ormai decenni che viene utilizzato negli ambiti più disparati per sanificare ambienti ed oggetti ed è un metodo in grado di garantire un livello di efficacia di circa il 99,9%.

La sterilizzazione ultravioletta germicida si divide in diverse categorie, e le lampadine generalmente utilizzate negli sterilizzatori UV per smartphone e oggetti sono di categoria C (per questo i raggi emessi sono detti UV-C) e sono in grado di emettere dei raggi caratterizzati da una lunghezza d'onda molto corta, in grado di provocare delle mutazioni molecolari sul DNA e l'RNA degli agenti patogeni, uccidendoli o rendendoli sostanzialmente innocui.

E se vi state chiedendo se gli sterilizzatori UV per smartphone e oggetti sono efficaci anche contro il Covid-19, la risposta è che non si sa ancora. O meglio, ad oggi non esistono studi ufficiali che ne certificano l'efficacia, ma si è visto che i raggi UV-C sono funzionali su agenti patogeni molto simili al SARS-CoV-2, come MERS e la SARS.

Contenuto della confezione

I dispositivi di cui parleremo oggi sono due: lo Smate White UV Led, uno sterilizzatore UV universale per oggetti, ed un modello più piccolo e da viaggio pensato appositamente per sterilizzare gli smartphone.

Sostanzialmente, nonostante si tratti di dispositivi con la stessa natura ma nati con uno scopo diverso, il contenuto delle confezioni è molto simile: alimentato a corrente, lo Smate White UV viene venduto assieme al suo alimentatore, mentre lo sterilizzatore UV per smartphone di Xiaomi viene venduto assieme ad un cavo microUSB con il quale si potrà ricaricare la batteria integrata.

Sterilizzatore UV da viaggio per smartphone Xiaomi

Lo sterilizzatore UV per smartphone di Xiaomi è una sorta di custodia, ma leggermente diversa da quelle a cui siamo abituati: è rettangolare, si “allarga” grazie ad una struttura superiore in silicone e si chiude con una zip che dovrà essere collegata ad una superficie magnetica per far sì che funzioni: se la zip non è chiusa correttamente, il dispositivo non si accenderà per evitare di provocare danni a chi lo sta utilizzando.

Nella parte superiore sono presenti un tasto di accensione ed un ingresso microUSB con il quale si potrà ricaricare la batteria da 560 mAh che dovrebbe garantire circa 70 pulizie e che si ricarica in circa 3 ore.

I LED UV-C sono posizionati superiormente, e una volta posizionato il dispositivo non bisognerà far altro che premere il tasto d'accensione ed aspettare che smetta di lampeggiare (il processo di pulizia dura 30 secondi). Dato il posizionamento dei LED, è importante eseguire la procedura per due volte, una per ogni lato dello smartphone.

Le dimensioni sono di 172 x 97 x 27 mm, il che rende lo sterilizzatore UV per smartphone di Xiaomi adatto alla sterilizzazione anche di altri oggetti, come occhiali da sole, chiavi, auricolari e così via.

Sterilizzatore UV per oggetti di Xiaomi Smate White UV Led

Lo Smate White UV Led è strutturalmente molto diverso dal modello per smartphone. Si tratta di uno sterilizzatore da tenere sempre in casa e che è alimentato tramite presa elettrica.

La struttura è in plastica ed è grande 169 x 87 x 80 mm, la parte superiore è apribile e, all'interno, integra i led UV-C e data la sua forma può essere utilizzato per la sanificazione di oggetti di diversa natura, ma non di smartphone.

A differenza dello sterilizzatore UV per smartphone, questo modello può lavorare in tre modalità ed il processo di sanificazione dura circa 5 minuti.

Prezzo

Lo sterilizzatore UV da viaggio per smartphone di Xiaomi e lo Smate White UV Led hanno un prezzo rispettivamente di 59,99 dollari (circa 53 euro) e di 46,91 dollari (circa 41 euro), ma è possibile acquistarli su Bangood in sconto tramite i coupon che trovate in basso.

E sì, si tratta di prodotti decisamente particolari che però potrebbero essere utili per aumentare l'igiene dei propri oggetti, magari quando si rientra in casa dopo una giornata di lavoro, oppure da tenere sul lavandino del proprio bagno per sterilizzare lo spazzolino e, perché no, le mascherine.

