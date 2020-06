Pur essendo uno dei produttori più recenti sul mercato, Realme sta dimostrando una certa prolificità in quanto a numero di modelli di smartphone presentati. Da soltanto 5 modelli nell'anno di debutto, nel corso del 2019 si è passati a più di 10 e anche il 2020 non è da meno. Specialmente con la serie X50, finora composta da 4 modelli ma a cui se ne andrà presto ad aggiungere il quinto. Sto parlando di Realme X50t 5G, da poco comparso nel database dei dispositivi certificati da Google.

Aggiornamento 11/06: Google Play Console ha pubblicato i dati sulle specifiche del dispositivo. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 04/06: il leaker Digital Chat Station svela vari dettagli sulle specifiche del nuovo modello.

Nella lista dei dispositivi certificati da Google spunta Realme X50t 5G

Se si spulcia all'interno della console Google Play è possibile trovare questo inedito Realme X50t 5G, subito sotto al già ufficiale Realme X50m 5G. Per cosa sta la “T”? C'è chi ipotizza che possa simboleggiare la parola “Turbo”, alludendo a migliorie sotto il profilo prestazionale. Per il momento rimane tutto nell'aria, dato che non c'è alcun indizio in merito a specifiche o aspetto estetico. Ma siamo certi che non ci vorrà molto prima di vedere spuntare i primi rumors a riguardo.

Specifiche e immagini del nuovo modello in arrivo | Aggiornamento 04/06

Il nuovo modello della serie X50 è oggetto di un leak da parte di Digital Chat Station, il quale “conferma” tutta una serie di specifiche del dispositivo. Secondo quanto segnalato dal leaker cinese su Weibo, Realme X50t – rispetto al modello X50m – avrà il supporto alle sole bande 5G n41, n78 e n79. Inoltre avrà uno spessore ed un peso leggermente maggiori, rispettivamente di 9.3 mm e 202 grammi (contro gli 8.9 mm e i 193 grammi dell'X50m).

La panoramica della scheda tecnica si fa poi più approfondita: il dispositivo avrà a bordo un pannello LCD con un doppio foro per la selfie camera ed un refresh rate a 120 Hz. Non mancherà la solita Quad Camera – con un sensore principale da 48 MP – mentre a muovere il tutto dovremmo avere il SoC Snapdragon 765G. Completa il quadro la ricarica rapida da 30W.

In pratica abbiamo le medesime specifiche del modello X50m, ma Digital Chat Station non ci parla delle differenze tra i due dispositivi. Probabile che ci saranno dei cambiamenti nel comparto fotografico, anche se è tutto da vedere. Per concludere, il leaker suggerisce che il debutto di Realme X50t avverrà nel corso dei prossimi due giorni. Nel frattempo, dalla compagnia asiatica tutto tace.

Realme X50t: specifiche confermate da Google | Aggiornamento 11/06

Dopo essere spuntato come semplice voce nell'elenco dei dispositivi certificati da Google, Realme X50t ritorna con un bel po' di dettagli sulle specifiche. A differenza del leak di Digital Chat Station, quindi, si tratta di dettagli certi vista la provenienza. Come si evince anche dall'immagine, lo smartphone è mosso dallo Snapdragon 765G (come anticipato in precedenza), accompagnato da almeno 6 GB di RAM e con GPU Adreno 620.

Il display è un'unità con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) mentre il sistema operativo è basato su Android 10.

