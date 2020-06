Realme X50 Pro. tutte le novità dell’aggiornamento RMX2076EU_11_A.22

Realme X50 Pro (se non l'avete già fatto, consultate la recensione) torna a ricevere un nuovo aggiornamento che ne migliora tanti aspetti ed importanti feature al dispositivo top gamma del brand cinese, in modo da renderlo un device ancora più appetibile e performante.

Realme X50 Pro: migliorate sicurezza, video 4K 60 fps e bug fix nel nuovo aggiornamento

Nell'ultimo update ricevuto da Realme X50 Pro con – la release RMX2076EU_11_A.22 – si va a migliorare ulteriormente quanto implementato nella penultima versione. Infatti, sono state aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2020, oltre a tante implementazione al fine di rendere l'esperienza d'uso ancora più godibile. Ecco di seguito il changelog.

Sicurezza: aggiornate le patch di sicurezza di maggio 2020.

Impostazioni: aggiornati i wallpaper di sistema e migliorato settaggio intensità vibrazione.

Bug risolti: Risolto il problema della schermata principale giocando ad Arena of Calor. Inoltre, risolto il bug del display connettendosi all'hotspot personale.

Ottimizzazioni: ottimizzati qualità audio, stabilità di sistema ed il problema di visualizzazione parziale.

Camera: migliorata la fluidità durante l'anteprima di un video 4K a 60 FPS; migliorata la gestione delle temperature durante la registrazione in 4K a 60 FPS.

L'aggiornamento per Realme X50 Pro è in rollout in queste ore e come da prassi arriverà gradualmente su tutti i modelli nel corso delle prossime settimane, in base al paese in cui è distribuito.

