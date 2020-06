Realme X50 5G arriva in Italia: il lancio è fissato per l’8 luglio

Dopo il debutto del modello X3 SuperZoom – qui trovate la nostra recensione – la compagnia asiatica torna a far parlare di sé con un altro lancio in Italia: quello di Realme X50 5G. Se il modello Pro vi ha soddisfatto, allora sarete di certo pronti a fare il bis con il suo fratello minore, equipaggiato con il SoC Snapdragon 765 5G e dotato di un pannello con refresh rate a 120 Hz. Ma bando alle ciance, andiamo a rinfrescarci la memoria!

Realme annuncia il lancio di X50 5G in Italia: come seguire la diretta streaming dell'evento

Per prima cosa vi segnaliamo che l'evento di lancio di Realme X50 5G in Italia è fissato per il prossimo 8 luglio e che l'evento sarà trasmesso in diretta streaming tramite il canale YouTube ufficiale del brand (lo trovate qui), a partire dalle ore 10:30. Dopo aver presentato il suo modello top votato al 5G, la compagnia asiatica ha pensato bene di offrire agli utenti nostrani anche un'alternativa, puntando ad un ventaglio di opzioni sempre più accessibile.

Il nuovo Realme X50 5G – già lanciato in Cina un po' di mesi fa – presenta una scheda tecnica di tutto rispetto, capeggiata dallo Snapdragon 765G. Come anticipato anche in apertura, nonostante il cuore pulsante non sia lo Snap 865, ci troviamo di fronte ad uno smartphone da non sottovalutare. L'X50 5G, rispetto al fratellone introduce un display 120 Hz mentre per quanto riguarda il lato ricarica, in questo caso avremo una soluzione da 30W.

Inoltre, Realme annuncia anche i suoi obiettivi per il futuro e ribadisce la sua strategia per quest'anno, con un focus totale su 5G e AIoT. L'azienda lancerà almeno 2 prodotti 5G ogni sei mesi, come parte della strategia globale: all'inizio di quest'anno è arrivato il flagship X50 Pro, come primo prodotto di punta 5G del brand in Europa. Ora, con Realme X50 5G, la compagnia mira ad offrire un'esperienza “entry level” (si fa per dire!) verso il nuovo standard di connettività.

