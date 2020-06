Dopo aver conosciuto il mese scorso il “maggiore” X3 SuperZoom (qui la recensione), è da pochi istanti ufficiale la versione standard Realme X3, smartphone che si candida ad essere uno dei device più interessanti sul mercato grazie al potente Snapdragon 855+ ed il teleobiettivo da 12 MP. Il nuovo modello è stato lanciato oggi in India insieme al fratello maggiore SuperZoom: andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Realme X3 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Se guardiamo al design di Realme X3, ci rendiamo conto che non si distacca troppo dal SuperZoom, se non proprio per la fotocamera (con un modulo tondo anziché quadrato): in questo caso, infatti, perdiamo il modulo a periscopio in favore di un teleobiettivo più canonico. Per il resto mantiene quasi le stesse caratteristiche tecniche del modello maggiore, che ha in più solo la possibilità di ottenere uno zoom molto più potente ed il doppio della memoria, dato che X3 ha “solo” 128 GB di storage e 6/8 GB di RAM.

Ancora una volta il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 855+ (come anticipato in apertura) e frontalmente viene mantenuto il display tutto schermo con una doppia selfie camera, in questo caso da 16 + 8 MP (invece di 32 + 8 MP del modello SuperZoom).

Scheda Tecnica

Display LCD da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 398 PPI e refresh rate a 120 Hz;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 398 PPI e refresh rate a 120 Hz; 163.8 x 75.8 x 8.9 mm per un peso di 202 grammi;

per un peso di 202 grammi; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855+ ;

; GPU Qualcomm Adreno 640;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; lettore d'impronte laterale;

quad camera da 64 + 12 + 8 + 2 MP f/1.8-2.3, Samsung GW1, zoom ibrido 20x, grandangolo a 119°, macro 4 cm, teleobiettivo, modalità stellare, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8-2.3, Samsung GW1, zoom ibrido 20x, grandangolo a 119°, macro 4 cm, teleobiettivo, modalità stellare, autofocus PDAF e flash LED; dual selfie camera da 16 + 8 MP con grandangolo;

con grandangolo; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida a 30W;

sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme X3 – Prezzo e disponibilità

Realme X3 arriva ufficialmente in India nei due colori bianco e blu ad un prezzo di 24.999 rupie (circa 294€) nella versione 6/128 GB, mentre si sale a 25.999 rupie (306€) per l'upgrade a 8/128 GB. Non si conosco ancora dettagli circa l'arrivo in Europa o in Italia, ma ci auspichiamo possa arrivare nelle prossime settimane. Allora, cosa ne pesate di questo nuovo smartphone? Pensate sia più conveniente rispetto al modello SuperZoom oppure considerate lo zoom a periscopio una feature irrinunciabile? Fatecelo sapere nei commenti!

