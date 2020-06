Realme X3 SuperZoom: migliori cover, pellicole ed accessori

Da pochissimo il produttore cinese ha ufficializzato il suo nuovo smartphone per il mercato europeo, Realme X3 SuperZoom (di cui qui trovate la nostra recensione). Come il nome lascia intendere, il dispositivo punta forte sul comparto fotografico grazie all'implementazione di un teleobiettivo con sistema a periscopio, in grado di restituire uno zoom ottico 5X ed un massimo di 60X in digitale. Ovviamente non mancano grandangolo e macro, così come una scheda tecnica da non sottovalutare, basata sullo Snapdragon 855+. Avete deciso di affidarvi al nuovo modello della serie X3? Allora è tempo di proteggerlo al meglio con cover, pellicole ed accessori!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Realme X3 SuperZoom

Amazon

AliExpress

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu