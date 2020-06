Realme X3 Pro spunta sul sito del TENAA: ecco le prime specifiche

Il 25 giugno il brand asiatico lancerà i modelli X3 e X3 SuperZoom in India, ma si vocifera che sia presente anche un terzo dispositivo. Già nelle scorse settimane si è parlato di Realme X3 Pro 5G ma ora arriva una nuova certificazione da parte del TENAA, la quale potrebbe aver svelato i primi dettagli sulle specifiche del dispositivo. Ovviamente non è detto che si tratti effettivamente di questo modello, ma viste le voci sempre più insistenti l'ipotesi diventa leggermente più tangibile.

Realme X3 Pro potrebbe essere stato certificato dal TENAA

Il portale cinese riporta solo una manciata di specifiche chiave: come al solito, per tutti i dettagli e le immagini bisognerà pazientare ancora qualche giorno. Al momento la certificazione del TENAA riferisce di uno smartphone inedito siglato RMX2121 e dotato di connettività 5G. Il corpo misura 160.8 x 75.2 x 8.5 mm, monta un display da 6.5″ ed è presente una batteria a doppia cella da 2.200 mAh. Sono prono presenti altri dettagli sulla parte hardware, mentre lato software non stupisce trovare Android 10 (ormai un must have). Come anticipato anche in apertura, non è stato ancora confermato che si tratti di Realme X3 Pro 5G.

Al momento l'azienda ha specificato solo il debutto delle versioni X3 e X3 SuperZoom (quest'ultima disponibile anche da noi e recensita qui). Inoltre i due smartphone citati sono previsti per il mercato indiano: resta quindi da vedere se ci saranno sorprese durante l'evento del 25 giugno oppure se il presunto modello Pro farà la sua comparsa in Cina, successivamente.

